Paura nel Vibonese, in Calabria, nella giornata dell'10 agosto 2026 per un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio nel territorio comunale di San Gregorio d’Ippona. Nella fattispecie un ragazzo di 13 anni, in sella a una bicicletta elettrica, è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un’automobile che sopraggiungeva sulla carreggiata. L’incidente si è verificato nel tratto compreso tra le frazioni di Mezzocasale e Zammarò. Immediato è stato l’intervento dei soccorritori, mentre le condizioni del giovane hanno richiesto il trasferimento in ospedale.

Incidente a San Gregorio d’Ippona: 13enne in codice rosso

Il tredicenne coinvolto nell'incidente stradale è stato soccorso dal personale del 118 subito dopo l’impatto. Le sue condizioni sono apparse gravi e i sanitari hanno disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Il giovane ha ricevuto le prime cure nel nosocomio vibonese, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari per valutare la gravità delle ferite riportate nello scontro con l’automobile.

13enne trasferito a Catanzaro: è sedato e sotto osservazione

Dopo i primi accertamenti all’ospedale di Vibo Valentia, i sanitari hanno deciso il trasferimento del ragazzo all’ospedale di Catanzaro, considerata la gravità delle sue condizioni.

Il 13enne si trova attualmente sedato e sotto osservazione. Le prossime ore saranno importanti per comprendere l’evoluzione del quadro clinico. Familiari e conoscenti attendono con apprensione aggiornamenti sulle condizioni del giovane.

San Gregorio d’Ippona, indagini sull’incidente avvenuto tra bici e auto

Parallelamente alle cure mediche sono partiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi necessari per ricostruire la sequenza dello scontro tra la bicicletta elettrica e l’automobile. Restano da chiarire le cause dell’impatto e le eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguiranno per fare piena luce sull'incidente stradale.