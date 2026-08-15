L'Inter ha ufficialmente annunciato l'acquisizione di Djed Spence, l'esterno inglese che si lega al club nerazzurro con un contratto a lungo termine, valido fino al 2031. Il trasferimento, avvenuto a titolo definitivo dal Tottenham, si è concretizzato per una cifra che supera i 30 milioni di euro, segnando un investimento significativo per la società milanese. Nella nota ufficiale che ha accompagnato l'annuncio, il club ha evidenziato le peculiarità caratteriali e tecniche del nuovo acquisto: "Calma e tranquillità sono componenti distintivi del suo carattere: tratti che ha ereditato dalla sua famiglia e che ha dimostrato di possedere anche in campo: sa attendere il momento giusto per puntare l’avversario, sa calcolare l’attimo migliore per intercettarlo quando viene attaccato.

È un equilibrio fatto di potenza e controllo, di istinto e lucidità, che rende Djed Spence un esterno capace di lasciare il segno in entrambe le fasi".

Spence, classe 2000, porta con sé un bagaglio di esperienze maturate su palcoscenici internazionali, dopo aver iniziato il suo percorso calcistico sui campi di Peckham. Il suo arrivo in Serie A con la maglia nerazzurra rappresenta la prosecuzione di una carriera in ascesa, dove le sue qualità saranno messe a disposizione della squadra sia in fase difensiva che offensiva. Questo acquisto strategico mira a rafforzare la fascia destra, garantendo all'Inter maggiore solidità e dinamismo all'interno della rosa.

Djed Spence all'Inter: dettagli e cifre del trasferimento

Il passaggio di Djed Spence dal Tottenham all'Inter è stato definito per una somma complessiva di 31 milioni di euro, a cui si aggiungono 4 milioni di euro di bonus per il club inglese. L'accordo include anche una clausola che prevede il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Il contratto quinquennale firmato dall'esterno, che percepirà uno stipendio di 3 milioni di euro a stagione più bonus, sottolinea la fiducia riposta dal club nerazzurro nelle sue potenzialità e nella sua capacità di crescita. Il giocatore, riconosciuto per il suo equilibrio tra potenza e controllo, è pronto ad affrontare questa nuova e stimolante sfida nel campionato italiano.

Il percorso di Spence e il suo impatto sulla fascia destra

Prima di approdare definitivamente all'Inter, Djed Spence, ventisei anni, aveva già avuto modo di familiarizzare con il calcio italiano grazie a un'esperienza in prestito al Genoa, da gennaio a giugno 2024. Il suo trasferimento segue una stagione particolarmente positiva, culminata con ottime prestazioni al Mondiale 2026 con la nazionale inglese. L'arrivo di Spence è cruciale per colmare il vuoto lasciato da Denzel Dumfries sulla fascia destra, un ruolo chiave per gli schemi tattici della squadra. L'allenatore Chivu ha espresso grande entusiasmo per l'inserimento del nuovo esterno, vedendo in lui una scelta strategica capace di apportare un contributo significativo sia in termini di copertura che di spinta offensiva.