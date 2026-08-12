Il mercato di Serie A si anima con due importanti operazioni che coinvolgono Fiorentina, Parma e Bologna. Al centro dell'attenzione, gli attaccanti Mateo Pellegrino e Roberto Piccoli, protagonisti di trasferimenti che delineano le strategie dei club in questa sessione estiva.

Mateo Pellegrino, attaccante argentino di 24 anni, è atteso a Firenze per completare il suo passaggio alla società viola. Dopo le visite mediche di rito, firmerà un contratto quinquennale. La formula del trasferimento prevede un prestito oneroso di 1,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a poco più di 20 milioni, condizionato al raggiungimento di specifiche condizioni sportive.

Questo innesto rappresenta il nono acquisto estivo per la Fiorentina, evidenziando una campagna acquisti ambiziosa e mirata a rinforzare il reparto offensivo.

Contemporaneamente, Roberto Piccoli si appresta a lasciare la maglia viola dopo una sola stagione per trasferirsi al Bologna. L'accordo per l'attaccante prevede un prestito con obbligo di riscatto del valore di 18 milioni di euro, una clausola legata alla salvezza della squadra rossoblù in Serie A. Un ulteriore dettaglio contrattuale prevede che la Fiorentina manterrà una percentuale del 10% su una futura rivendita del giocatore, evidenziando una strategia a lungo termine. Il valore complessivo dell'operazione per Piccoli si aggira intorno ai 20 milioni di euro, inclusi base fee e bonus, confermando l'importanza dell'investimento.

Queste operazioni riflettono una tendenza consolidata nel calcio italiano: l'utilizzo di formule di prestito con obbligo di riscatto. Tale meccanismo permette ai club di distribuire gli investimenti nel tempo e di correlare parte della spesa a risultati sportivi concreti, come la permanenza nella massima serie. Tali mosse non solo rafforzano le rose in vista della nuova stagione, ma sottolineano anche la vivacità e la dinamicità del mercato italiano, sempre alla ricerca di soluzioni finanziarie e tecniche ottimali.

La Fiorentina in campo: debutti e preparazione

La Fiorentina, intanto, prosegue la sua preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione. Venerdì, alle 21:15, i viola scenderanno in campo allo stadio Franchi per affrontare il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Sarà un'occasione cruciale per i tifosi e per lo staff tecnico per osservare all'opera molti dei nuovi acquisti, che avranno l'opportunità di mostrare il loro valore. La partita segnerà anche il debutto ufficiale in panchina per l'allenatore Fabio Grosso, che terrà una conferenza stampa di presentazione al Viola Park. L'attesa è alta per l'inizio di una nuova stagione ricca di sfide e aspettative per la squadra gigliata.