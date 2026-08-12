Si è conclusa l'avventura di Romelu Lukaku con il Napoli. L'attaccante belga è stato ufficialmente ceduto al Fenerbahce, come comunicato dalla società partenopea attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. La notizia segna la fine di un percorso durato due stagioni in maglia azzurra, un periodo arricchito dalla conquista di uno scudetto e di una Supercoppa italiana, successi ai quali il giocatore ha contribuito in modo significativo.

La decisione di separare le strade tra il club e il calciatore è maturata dopo un'attenta riflessione.

Lukaku, giunto a Napoli con grandi aspettative, ha lasciato un segno importante nei recenti successi della squadra. Tuttavia, una combinazione di condizioni contrattuali e strategie tecniche ha portato a questa svolta. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha optato per accettare l'offerta proveniente dalla Turchia, chiudendo così una parentesi di rilievo nella sua storia recente e aprendo a nuove prospettive per il reparto offensivo.

Le ragioni del trasferimento di Lukaku

La posizione del Napoli nei confronti di Romelu Lukaku era divenuta chiara nel corso delle ultime settimane. Il calciatore belga non avrebbe avuto la garanzia di un posto da titolare fisso, anche in considerazione dell'arrivo di altri attaccanti e delle nuove strategie tecniche adottate dalla società.

A pesare sulla decisione del club partenopeo sono stati anche l'oneroso ingaggio del giocatore, stimato in 8,5 milioni di euro a stagione, e alcune difficoltà incontrate nell'ultimo anno. Questi fattori hanno spinto la dirigenza a valutare attentamente le offerte pervenute.

Dopo aver rifiutato diverse proposte da altri mercati, tra cui quelle provenienti dall'Arabia e dall'Atlanta United, Lukaku ha espresso la volontà di proseguire la sua carriera calcistica in Europa. La scelta è ricaduta sul Fenerbahce, che ha presentato un'offerta ritenuta soddisfacente da tutte le parti coinvolte. Il trasferimento è stato finalizzato grazie all'intervento diretto del presidente De Laurentiis, il quale ha condotto le trattative insieme agli avvocati del giocatore e ai dirigenti del club turco per raggiungere un accordo economico equilibrato.

Dettagli economici e il futuro del Napoli

L'accordo raggiunto prevede che Romelu Lukaku abbia firmato un contratto annuale con il Fenerbahce, con un'opzione per una seconda stagione. Il valore complessivo dell'operazione per il giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda il Napoli, il club incassa 6 milioni di euro, a cui si aggiungono 2 milioni di euro di bonus legati al trasferimento. È importante sottolineare che, in base agli accordi precedentemente stipulati al momento dell'arrivo di Lukaku in azzurro, il Napoli dovrà versare il 40% di questa cifra al Chelsea.

Attualmente, il Napoli si trova nel suo ritiro estivo a Castel di Sangro, luogo che ha simbolicamente segnato la conclusione dell'esperienza napoletana dell'attaccante belga.

La partenza di Lukaku, pur lasciando un vuoto importante, apre una nuova fase per il club partenopeo, che è ora chiamato a rinnovare il proprio reparto offensivo e a individuare nuove soluzioni tattiche per la prossima stagione. Per Lukaku, invece, il passaggio al Fenerbahce rappresenta l'inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera, con l'obiettivo di continuare a essere protagonista nel calcio europeo.