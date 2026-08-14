Il difensore inglese Djed Spence ha completato con successo le visite mediche di rito a Milano, un passo cruciale che lo avvicina sempre più al suo trasferimento all'Inter. L'arrivo del giocatore nel capoluogo lombardo per sottoporsi agli esami clinici è una fase standard e fondamentale, prevista dalle procedure di acquisizione dei nuovi calciatori da parte del prestigioso club nerazzurro, come anticipato dal titolo "Inter, visite mediche per Spence: 'Ci vediamo presto'" e dal sottotitolo che lo indica "vicino al trasferimento in nerazzurro dopo l'accordo con il Tottenham".

Questo movimento di mercato si configura come un'importante e attesa aggiunta alla rosa della squadra milanese. Spence, proveniente dal Tottenham Hotspur, ha voluto salutare i presenti e i futuri tifosi con un messaggio chiaro e diretto: "Ci vediamo presto", un'affermazione che lascia intendere l'imminente ufficialità del suo passaggio. L'intesa tra il club inglese e l'Inter è stata raggiunta su tutti i fronti, permettendo al difensore di intraprendere una nuova avventura e una significativa esperienza nel competitivo campionato italiano di Serie A.

Il percorso di Djed Spence e i dettagli dell'operazione di mercato

Nato nell'anno 2000, Djed Spence ha intrapreso la sua carriera calcistica nel panorama inglese, militando in diverse formazioni giovanili e professionistiche prima del suo approdo al Tottenham.

La conclusione positiva della trattativa tra il club londinese e l'Inter ha definitivamente aperto le porte al giovane difensore per un trasferimento nel calcio italiano. Le visite mediche effettuate a Milano rappresentano l'ultimo passaggio formale e burocratico necessario prima dell'apposizione della firma sul contratto che lo legherà ufficialmente alla società nerazzurra per i prossimi anni, consolidando così il suo arrivo a Milano.

Profilo del difensore e l'accordo definitivo tra i club

L'accordo per la cessione di Djed Spence tra il Tottenham Hotspur e l'Inter è stato finalizzato in ogni suo dettaglio. Il difensore, riconosciuto e apprezzato per le sue spiccate doti di velocità e per la sua notevole capacità di coprire efficacemente l'intera fascia di competenza, è considerato un significativo rinforzo strategico per la rosa nerazzurra.

L'intesa tra i due club prevede il trasferimento del giocatore a titolo definitivo, segnando così l'addio di Spence alla Premier League per affrontare una nuova stimolante sfida nel prestigioso e tatticamente esigente campionato italiano, dove cercherà di affermarsi ulteriormente.