Il calciomercato estivo del 2026 si accende con mosse decisive per le big del campionato italiano. L’Inter è impegnata in una trattativa serrata con il Tottenham per l’acquisizione di Djed Spence, mentre la Lazio ha raggiunto un’intesa significativa con i nerazzurri per il trasferimento di Davide Frattesi. Queste operazioni, che coinvolgono alcune delle squadre più attive, stanno animando la fase più calda della sessione di mercato.

Spence verso l’Inter: i dettagli della complessa trattativa

I dialoghi tra l’Inter e il Tottenham per il difensore esterno Djed Spence proseguono con grande intensità.

La trattativa si preannuncia complessa, data la differenza tra le richieste iniziali del club inglese, che ha fissato la valutazione del giocatore a 35 milioni di euro più bonus, e l’offerta avanzata dalla società nerazzurra, pari a 30 milioni di euro. Nonostante la distanza economica, i contatti tra le parti sono stati frequenti, anche nella giornata odierna, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il gap e trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le società. La volontà del giocatore di approdare a Milano è un fattore che potrebbe facilitare la chiusura dell'affare, sebbene il Tottenham mantenga una valutazione elevata per il proprio talento.

Lazio e Inter: l'accordo per Davide Frattesi

Un’altra operazione di spicco vede protagonista la Lazio, che ha finalizzato un accordo con l’Inter per il trasferimento del centrocampista Davide Frattesi. L’intesa raggiunta prevede una formula di prestito con obbligo di riscatto, una clausola che si attiverà al raggiungimento del dodicesimo posto in classifica da parte del club biancoceleste. Questo meccanismo garantisce alla Lazio un rinforzo importante a centrocampo, mentre l'Inter si assicura una percentuale in caso di futura rivendita del giocatore, tutelando così il proprio investimento e potenziale guadagno su un talento di prospettiva.

Le altre mosse del calciomercato italiano

Il panorama del calciomercato è particolarmente dinamico, con diverse squadre impegnate a definire le proprie rose.

Il Napoli ha concretizzato la cessione dell'attaccante Romelu Lukaku al Fenerbahçe, un'operazione che ha fruttato al club campano 7 milioni di euro. Di questa somma, il 40 per cento sarà versato al Chelsea, in virtù di accordi preesistenti. Sul fronte delle squadre emiliane, il Bologna ha chiuso l’affare per Roberto Piccoli, proveniente dalla Fiorentina. L’attaccante si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 18 milioni di euro, a condizione della permanenza in Serie A del Bologna, più un ulteriore 10 per cento sulla futura rivendita. La Fiorentina, a sua volta, ha rafforzato il proprio reparto offensivo con l'acquisto di Mateo Pellegrino dal Parma per una cifra stimata intorno ai 25 milioni di euro, inclusi i bonus.

Infine, il Como continua a mostrare un forte interesse per Moise Kean e si prepara a presentare una nuova e consistente offerta da 45 milioni di euro, comprensivi di bonus, per assicurarsi l'attaccante.