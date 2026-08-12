Il calciomercato estivo entra nel vivo con annunci e trattative che stanno ridisegnando gli assetti delle principali squadre italiane. L’Inter ha ufficializzato un colpo importante, assicurandosi le prestazioni di Djed Spence, difensore proveniente dal Tottenham. Questo acquisto mira a rafforzare in maniera significativa la rosa nerazzurra, fornendo nuove opzioni tattiche in vista della prossima impegnativa stagione. Contestualmente, la Lazio si trova a un passo dal concludere un’altra operazione di rilievo, l’acquisizione di Davide Frattesi, centrocampista molto ambito e seguito da diversi club sul mercato.

Le notizie relative a queste due trattative sono state diffuse in giornata, confermando la grande vivacità e l'intensità che caratterizzano questa fase cruciale del mercato trasferimenti.

Djed Spence all'Inter: i dettagli economici e contrattuali

Il club milanese ha raggiunto un’intesa definitiva con il Tottenham per il trasferimento a titolo definitivo di Djed Spence. L’accordo verbale tra le due società è stato siglato sulla base di una cifra che ammonta a 31,5 milioni di euro, un investimento considerevole che testimonia la fiducia dell'Inter nelle qualità del giocatore. Il difensore inglese, noto per la sua velocità e capacità di spinta sulla fascia, ha già trovato un’intesa di massima con la dirigenza nerazzurra per un contratto quinquennale, che lo legherà all'Inter per un lungo periodo.

Si attende ora il via libera definitivo per le consuete visite mediche e la successiva apposizione delle firme sui contratti, passaggi formali che renderanno ufficiale l’approdo di Spence nel campionato di Serie A. L’operazione è considerata strategica per l'Inter, che punta a consolidare il reparto difensivo con un profilo giovane, di grande potenziale e già con esperienza a livello internazionale.

La Lazio accelera per Davide Frattesi: un rinforzo chiave a centrocampo

Sul fronte biancoceleste, la Lazio è ormai prossima a chiudere l’importante trattativa per Davide Frattesi. Il centrocampista, reduce da una stagione di grande spessore in cui ha dimostrato le sue doti di inserimento e la sua visione di gioco, è stato individuato come il rinforzo ideale per la mediana della squadra capitolina.

La sua acquisizione rappresenterebbe un significativo innalzamento del tasso tecnico e dinamico del centrocampo laziale. Le parti coinvolte nelle negoziazioni stanno attualmente limando gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, e l’ufficializzazione dell’operazione è attesa a breve. Questa mossa sottolinea la chiara strategia della società di puntare su giocatori italiani di qualità, capaci non solo di integrarsi rapidamente nel contesto della Serie A ma anche di contribuire in modo decisivo agli obiettivi della squadra sia a livello nazionale che nelle competizioni europee.

Il calciomercato continua dunque a regalare emozioni e a delineare i futuri scenari delle squadre. Inter e Lazio si confermano tra le protagoniste indiscusse di questa fase di trattative, dimostrando ambizione e determinazione nel voler costruire rose competitive per la stagione che verrà.