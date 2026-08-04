Il Genoa ha subito una pesante sconfitta in terra inglese, perdendo 10-1 contro il Bournemouth in amichevole il 4 agosto 2026. L'incontro, con una formula inedita di quattro tempi da trenta minuti, ha visto i rossoblù affrontare una squadra di Premier League, sesta e qualificata per l'Europa League.

Il Genoa ha schierato due formazioni distinte. Nei primi due tempi, un undici vicino al titolare (3-5-1-1) ha visto il Bournemouth in vantaggio con Scott, pareggio di Ellertsson e poi il dilagare dei padroni di casa con Kluivert (due rigori) e Truffert.

Nei successivi due tempi, con un 3-5-2 e numerosi giovani in campo, i rossoblù hanno incassato altre sei reti: doppietta di Scott, rigore di Brooks, gol di Jebbison, doppietta di Ünal e rete di Gonzalez.

Andamento Punteggio e Marcatori

La sfida, disputata su quattro tempi da trenta minuti (centoventi totali), ha visto il Bournemouth avanti con parziali di 1-0 (primo), 3-1 (secondo), 3-0 (terzo) e 3-0 (quarto). Sette giocatori del Bournemouth sono andati a segno, con doppiette per Justin Kluivert, Enes Ünal e Alex Scott. Per il Genoa, l'unica rete è stata di Ellertsson. Questa vittoria è la seconda goleada più ampia nella storia del club inglese, superata solo dall'11-0 inflitto al Margate FC in FA Cup del 1971.

Contesto Preparazione Estiva

Il Bournemouth, guidato da Marco Rose, ha confermato un'ottima condizione in questa fase di preparazione estiva, totalizzando 19 gol in tre amichevoli. Per il Genoa, l'amichevole è stata un test per la rosa e per valutare i giovani, in vista dell'imminente esordio in Coppa Italia e dell'inizio del campionato. La prestazione è un segnale di allarme per la squadra, che dovrà lavorare per migliorare solidità difensiva e amalgama in vista degli impegni ufficiali.

La trasferta in Inghilterra ha offerto un test significativo per entrambe le formazioni; per il Genoa, tuttavia, si impone ora la necessità di una reazione in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.