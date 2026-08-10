Il mercato delle big italiane continua a intrecciarsi tra presente e prospettive future. La Juventus avrebbe accelerato per il giovane Christian Corradi del Verona, destinato alla Next Gen, mentre il Milan starebbe valutando Brooke Norton-Cuffy, proposto nelle ultime ore e valutato circa 20 milioni dal Genoa. La Roma, invece, potrebbe puntare con decisione su Destiny Udogie qualora uno tra Ghilardi e Ziolkowski dovesse lasciare Trigoria.

Juventus, accelerata per Corradi: il difensore verso la Next Gen

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus non sarebbe concentrata esclusivamente sulle operazioni per la prima squadra, ma starebbe continuando a programmare anche il futuro.

Il club bianconero avrebbe infatti accelerato sensibilmente per Christian Corradi, giovane difensore di proprietà dell'Hellas Verona. L'operazione dovrebbe essere impostata sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, formula che consentirebbe alla Juventus di portare a Torino un prospetto considerato interessante senza dover procedere immediatamente con un investimento definitivo. Corradi, classe 2005, sarebbe destinato inizialmente alla Next Gen, dove potrebbe trovare continuità e completare il proprio percorso di crescita.

Milan, offerto Norton-Cuffy. Roma, Udogie può diventare un obiettivo

Novità anche sul fronte Milan. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, Brooke Norton-Cuffy sarebbe stato proposto ai rossoneri da un intermediario nelle ultime ore.

Il terzino destro del Genoa, classe 2004, avrebbe attirato l'attenzione per le qualità mostrate nonostante la giovane età e potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva. Il club ligure sarebbe disposto a valutare una cessione sulla base di una cifra vicina ai 20 milioni di euro, con il Milan che starebbe riflettendo sull'eventuale possibilità di affondare il colpo.

Parallelamente, la Roma potrebbe tornare con forza su Destiny Udogie. Ai microfoni di Te la do io Tokyo, il giornalista Ugo Trani ha spiegato che, qualora uno tra Ziolkowski e Ghilardi dovesse lasciare Trigoria, i giallorossi punterebbero sul giocatore del Tottenham. Udogie piacerebbe particolarmente a D'Amico e Gasperini non soltanto per la sua italianità, preziosa in ottica liste UEFA, ma anche per la sua duttilità: l'ex Udinese può infatti agire sia da braccetto in una difesa a tre sia da esterno o terzino sulla fascia sinistra.