Il Napoli torna in campo per un importante test amichevole, il terzo del suo precampionato, affrontando l’Osasuna. La sfida si terrà allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, un appuntamento cruciale per la preparazione degli azzurri in vista dell’esordio in Serie A. Dopo le prime due uscite a Dimaro contro Arezzo e Carrarese, la squadra guidata da Massimiliano Allegri prosegue il suo percorso di avvicinamento alla stagione 2026/27, con l’obiettivo di affinare la condizione fisica e testare le nuove soluzioni tattiche.

Napoli-Osasuna: orario e probabili formazioni

L’incontro tra Napoli e Osasuna è fissato per le ore 18:30 italiane. Di seguito, le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Olivera; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Olivera; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri. Osasuna (3-5-2): Herrera; Arguibide, Catena, Santos; Benito, Muñoz, Moncayola, Auría, Morales; Barja, García. Allenatore: Ramis.

Dove seguire la partita in tv e streaming

La partita tra Napoli e Osasuna sarà disponibile in diretta in modalità pay-per-view. Gli appassionati potranno acquistarla al costo di 9,99 euro sulle piattaforme Dazn, Sky Primafila (canale 251) e OneFootball.

Questa modalità di acquisto è stata adottata per tutte le amichevoli estive del Napoli, sia quelle già disputate a Dimaro sia i prossimi impegni a Castel di Sangro, permettendo ai tifosi di seguire da vicino ogni fase della preparazione della squadra.

Il calendario delle amichevoli precampionato del Napoli prevede, oltre a questo test con l’Osasuna, altri due match significativi sempre a Castel di Sangro: contro il Real Club Celta de Vigo e l’Aris Salonicco. Questi appuntamenti rappresentano tappe fondamentali per la squadra di Allegri, che punta ad arrivare pronta agli impegni ufficiali della stagione 2026/27, offrendo al pubblico l'opportunità di osservare la formazione in una fase cruciale della sua preparazione.