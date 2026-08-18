Joao Mario, il talentuoso terzino portoghese classe 2000, è stato ufficialmente presentato oggi al Viola Park come nuovo rinforzo della Fiorentina. Il suo approdo dalla Juventus si concretizza con la formula del prestito oneroso per 1,8 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. L'accordo è valido fino al 30 giugno 2027. Il giocatore ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura, dichiarando: “Mi è piaciuto il progetto e affronto questa sfida con entusiasmo e voglia di dimostrare il mio valore”.

Le ambizioni del nuovo terzino viola

Joao Mario ha condiviso le sue aspettative per la stagione. “Non so quale sarà il mio futuro, adesso sono felice di essere qui e punto a fare una grande stagione”, ha affermato il terzino, che ha già debuttato venerdì scorso in Coppa Italia contro il Benevento, fornendo l'assist per il gol di Moise Kean. Riguardo al suo passato, ha ammesso le difficoltà incontrate alla Juventus: “Alla Juve non ho giocato come mi aspettavo, non è stato facile passare dal calcio portoghese a quello italiano anche se io ho cercato di dare il meglio”. Ha però sottolineato la sua determinazione a imporsi in Serie A, un obiettivo che ritiene di aver raggiunto durante il suo precedente periodo al Bologna.

Filosofia di gioco e condizioni fisiche

Il difensore portoghese ha mostrato particolare apprezzamento per la filosofia di gioco del tecnico Fabio Grosso. “Il suo gioco offensivo mi piace molto e si addice a questa squadra piena di giocatori di qualità”, ha commentato Joao Mario, aggiungendo: “Credo che potremo fare bene anche se è presto per parlare di obiettivi: lo capiremo partita dopo partita puntando ad arrivare in fondo felici”. Sulle sue condizioni fisiche, dopo essere stato sostituito anzitempo nella recente gara di Coppa Italia per un fastidio, ha rassicurato i tifosi: “Mi sono fermato per precauzione, voglio essere pronto per la Roma”.

Mercato e preparazione per la Serie A

La Fiorentina ha ripreso oggi la preparazione in vista dell'esordio in campionato, previsto lunedì prossimo all’Olimpico contro la Roma.

La dirigenza viola continua a essere attiva sul fronte del mercato. L’offerta di trenta milioni di euro del Como per l'attaccante Moise Kean è stata respinta, con il club gigliato che chiede non meno di quaranta milioni per avviare una trattativa. Per rafforzare il reparto offensivo, la società sta monitorando diversi profili, tra cui il romanista Soulé, considerato un obiettivo per il ruolo di esterno.