Il mercato potrebbe accendere un nuovo derby lombardo, questa volta lontano dal campo. Milan e Inter avrebbero infatti messo gli occhi sullo stesso obiettivo per la fascia destra, mentre la Juventus sarebbe pronta a rilanciare per Jhon Lucumí del Bologna. Il difensore colombiano avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con i bianconeri, ma resta da trovare l'accordo tra i club.

Spence può scatenare il derby di mercato fra Inter e Milan

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X da Ekrem Konur, potrebbe presto scatenarsi un vero e proprio derby lombardo per Djed Spence.

Dopo l'Inter, che nelle scorse ore sarebbe tornata a interessarsi al terzino inglese, anche il Milan avrebbe infatti inserito il giocatore del Tottenham nella propria lista. Spence sarebbe destinato a lasciare il club londinese, anche alla luce della forte concorrenza sulle corsie laterali rappresentata da Destiny Udogie e Pedro Porro. Il classe 2000 avrebbe inoltre aumentato la propria considerazione internazionale dopo un grande Mondiale disputato con la Nazionale inglese, contribuendo così a mantenere elevata la sua valutazione. Il Tottenham, tuttavia, avrebbe progressivamente abbassato le proprie pretese rispetto ai 50 milioni di euro richiesti immediatamente dopo la rassegna iridata. Una situazione che potrebbe rendere l'operazione più accessibile sia per l'Inter sia per il Milan, con i due club pronti a contendersi il giocatore e a trasformare la corsa a Spence in uno dei duelli più interessanti del mercato lombardo.

Juventus, rilancio a 20 milioni per Lucumi: Cabal non convince

Parallelamente, la Juventus sarebbe pronta ad accelerare per Jhon Lucumi. Secondo quanto riferito su X dall'insider Damiano Coccia, la società bianconera avrebbe intenzione di aumentare a 20 milioni di euro la propria offerta al Bologna per il difensore colombiano. Un passo avanti importante nella trattativa, considerando che Lucumí avrebbe già raggiunto un accordo di principio con la Juventus ma che potrebbe essere l'ultimo compiuto dai bianconeri. Secondo Coccia infatti, alla Continassa non andranno oltre la cifra succitata per il colombiano e se il Bologna dovesse dire ancora no, Carnevali e Massara dirigeranno altrove le proprie attenzioni.

Va detto inoltre, che per provare a facilitare l'operazione, la società piemontese avrebbe anche messo sul tavolo il prestito di Juan Cabal, accompagnato da un'opzione d'acquisto. La soluzione, tuttavia, non avrebbe acceso particolarmente l'interesse del Bologna.