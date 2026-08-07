La Juventus continua a muoversi sul mercato per completare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Con il reparto offensivo ormai quasi definito, la società bianconera è pronta a concentrare le proprie energie sulla difesa, dove l'obiettivo principale, oltre alla ricerca del nuovo portiere, è l'arrivo di un centrale da affiancare a Gleison Bremer.

Il nome individuato dalla dirigenza è quello di Jhon Lucumí. Il difensore colombiano del Bologna è considerato il profilo ideale per caratteristiche e affidabilità, tanto che Giovanni Carnevali, Marco Ottolini e Ricky Massara stanno continuando a lavorare per trovare un'intesa con il club rossoblù.

Lucumí ha scelto la Juventus: i bianconeri preparano una nuova offerta

La situazione sembra essere favorevole alla Juventus soprattutto per la volontà del giocatore. Lucumí è intenzionato a lasciare il Bologna e avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento a Torino. Il centrale, che nella passata stagione era stato vicino al Sunderland, avrebbe inoltre raggiunto un'intesa di massima con i bianconeri.

Una scelta precisa da parte del colombiano, che avrebbe preferito la Juventus anche al Nottingham Forest. Il club inglese, infatti, sarebbe disposto a garantirgli uno stipendio superiore di circa un milione di euro rispetto a quello proposto dai bianconeri. Al momento, però, il Forest non ha ancora affondato il colpo con il Bologna e la Juventus vuole approfittarne per anticipare la concorrenza.

Il Bologna valuta Lucumí tra i 25 e i 28 milioni di euro, mentre la Juventus è pronta a presentare una nuova proposta dopo il primo tentativo da 17 milioni, già respinto dai rossoblù. L'idea della dirigenza bianconera è quella di arrivare a circa 20 milioni di euro, cercando eventualmente di ridurre ulteriormente l'esborso attraverso l'inserimento di una contropartita tecnica.

Nelle discussioni tra i due club sono emersi i nomi di Fabio Miretti, valutato circa 12 milioni di euro, Juan Cabal e Arthur. Tutti e tre i giocatori sono considerati in uscita dalla Juventus, ma per il momento il Bologna non sembra intenzionato ad accettare questo tipo di soluzione.

Dall'Argentina: Milan su Leandro Paredes

Arrivano dall’Argentina nuove indiscrezioni sul mercato del Milan. Durante una diretta su ESPN Argentina, il giornalista Arevalo Martin ha rivelato l’esistenza di una proposta concreta del club rossonero per Leandro Paredes, centrocampista attualmente in forza al Boca Juniors.

Interpellato dai colleghi in studio, il giornalista ha precisato di non conoscere al momento né l’entità dell’offerta né quale sia la posizione del giocatore di fronte alla possibilità di trasferirsi al Milan. Ha però ribadito con fermezza che la proposta della società rossonera è reale.

Adesso resta da capire quale sarà la risposta del Boca Juniors e, soprattutto, la volontà di Paredes.

I prossimi giorni potrebbero quindi fornire indicazioni importanti sul possibile futuro del centrocampista argentino.

Pio Esposito incanta Arsenal e Manchester United: l’Inter fissa il prezzo

Secondo quanto riportato da SunSport, Arsenal e Manchester United avrebbero mandato alcuni osservatori a Perth per visionare dal vivo Pio Esposito durante il derby precampionato tra Inter e Milan. Il centravanti italiano di 21 anni avrebbe impressionato gli scout inglesi, tanto che i loro report sarebbero già arrivati sulle scrivanie di Mikel Arteta e Michael Carrick.

L’Arsenal seguirebbe Esposito da diversi mesi e lo considera un possibile rinforzo per aumentare le soluzioni offensive alle spalle di Viktor Gyökeres e Kai Havertz, soprattutto in vista di una possibile partenza di Gabriel Jesus e dopo il mancato arrivo di Vinicius Junior, che ha scelto di rinnovare con il Real Madrid.

Arteta sarebbe alla ricerca di un attaccante forte fisicamente, capace di reggere il confronto con i difensori della Premier League ma anche di lavorare per la squadra, caratteristiche che il giovane nerazzurro sembra possedere. Anche il Manchester United monitora da tempo la situazione: i Red Devils avrebbero preparato un dossier completo sul giocatore, senza però voler presentare immediatamente un’offerta.

Il club inglese, infatti, potrebbe prima attendere eventuali segnali di apertura da parte dell’Inter, anche considerando la possibile uscita di Joshua Zirkzee e la volontà di aggiungere un’altra soluzione offensiva alle spalle di Benjamin Sesko.

Ufficialmente, i nerazzurri continuano a considerare Esposito incedibile, ma secondo SunSport la società avrebbe fissato tramite alcuni intermediari una valutazione di circa 73 milioni di sterline, pari a 85 milioni di euro, cifra che potrebbe diventare la base per eventuali future trattative.