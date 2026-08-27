La Juventus continua a muoversi sul mercato in entrata, oltre a lavorare sulle cessioni degli esuberi. Nelle ultime ore Fabrizio Romano ha rivelato che i bianconeri hanno preso in considerazione Juan Miranda, terzino sinistro spagnolo classe 2000 del Bologna.
Juventus e Milan hanno avviato nuovi contatti per valutare diverse opportunità di mercato in vista degli ultimi giorni della sessione estiva. Tra le ipotesi emerse c'è anche quella di uno scambio che potrebbe coinvolgere Teun Koopmeiners, trasformando quella che per ora resta una semplice suggestione in una trattativa da seguire.
Juventus, ipotesi Miranda: il Bologna chiude la porta
Arrivato in rossoblù dal Betis Siviglia, Miranda si è imposto come uno dei punti fermi della squadra, contribuendo anche alla conquista della Coppa Italia 2025. Anche con il nuovo tecnico Giovanni Tedesco resta un giocatore considerato centrale nel progetto.
Proprio per questo il Bologna non avrebbe alcuna intenzione di aprire una trattativa. Con la chiusura del mercato ormai vicina, sostituire un titolare come Miranda sarebbe complicato, motivo per cui il club emiliano lo considera incedibile.
Di conseguenza, la Juventus dovrà orientarsi su altri obiettivi per rinforzare la fascia sinistra. Le due società, intanto, hanno già concluso in questa sessione di mercato l'operazione che ha portato Jhon Lucumì a Torino per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.
Juve-Milan, spunta l'idea Koopmeiners: possibile scambio nel finale di mercato
La Juventus segue con attenzione Fikayo Tomori, individuato come possibile rinforzo difensivo nel caso in cui dovesse partire Federico Gatti.
Sul tavolo c'è anche il nome di Youssouf Fofana, centrocampista apprezzato da Luciano Spalletti per rafforzare la mediana bianconera. Gli interessi reciproci tra i due club potrebbero così aprire la strada a un'operazione incrociata nel rush finale del mercato.
Lazio, ufficiale l'arrivo di Andrea Pinamonti
La Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Pinamonti dal Sassuolo a titolo definitivo. Il club biancoceleste ha annunciato il trasferimento attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'operazione prevede una parte fissa da 3 milioni di euro, a cui si aggiungono bonus che possono portare il valore complessivo dell'affare fino a 12 milioni. L'attaccante ha firmato un contratto con la Lazio valido fino al 2031.