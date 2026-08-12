Il mercato estivo potrebbe creare un curioso effetto domino tra Premier League e Serie A, con il Tottenham pronto a reinvestire in Italia i soldi che presto incasserà dalla cessione di Spence all'Inter. Gli Spurs avrebbero infatti individuato in Andrea Cambiaso il possibile sostituto dell'esterno inglese. La Roma, invece, sarebbe entrata nella corsa a Quinten Timber, mentre il Milan potrebbe inserirsi per Said El Mala qualora il Borussia Dortmund non riuscisse a soddisfare le richieste economiche del Colonia, soprattutto nel caso in cui i rossoneri riuscissero a monetizzare dalla cessione di Rafael Leao.

Tottenham, 35 milioni per Spence da girare alla Juventus: idea Cambiaso

Arrivano direttamente dall'Inghilterra indiscrezioni interessanti sul futuro di Andrea Cambiaso. Il Tottenham starebbe infatti pensando di pescare dalla Serie A per sostituire Spence, destinato a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Gli Spurs potrebbero incassare circa 35 milioni di euro dalla cessione dell'esterno inglese e una parte consistente di quella cifra potrebbe essere immediatamente reinvestita per arrivare al terzino della Juventus.

Cambiaso, classe 2000, sarebbe da tempo tra i giocatori con la valigia pronta alla Continassa e l'arrivo di Celik potrebbe rendere meno pesante per la Juventus l'eventuale partenza del laterale.

Il Tottenham potrebbe quindi rappresentare una soluzione particolarmente interessante, soprattutto se dovesse concretizzarsi un'offerta vicina alle richieste dei bianconeri. Il possibile incasso garantirebbe inoltre alla dirigenza juventina nuove risorse da destinare alle altre operazioni di mercato.

Roma, occhi su Timber. Milan-El Mala, decisivo il futuro di Leao

La Roma avrebbe invece deciso di inserirsi nella corsa a Quinten Timber. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, il centrocampista olandese del Marsiglia sarebbe finito nel mirino anche dei giallorossi, che dovrebbero però fare i conti con una concorrenza particolarmente agguerrita. Porto, Crystal Palace e Aston Villa avrebbero infatti già manifestato interesse per il giocatore, arrivato in Francia appena sei mesi fa dopo l'esperienza al Feyenoord.

Il Marsiglia lo aveva acquistato per circa 5 milioni di euro, ma oggi la sua valutazione sarebbe completamente cambiata: per lasciarlo partire potrebbero servire circa 20 milioni.

Sul fronte Milan, invece, potrebbe aprirsi uno scenario legato a Said El Mala. Il club rossonero potrebbe provare a inserirsi qualora il Borussia Dortmund non riuscisse a trovare l'accordo con il Colonia per il talentuoso esterno. Le proposte del BVB sarebbero infatti ancora lontane dai 50 milioni di euro richiesti per il giocatore. Una cifra importante, ma che il Milan potrebbe avere la possibilità di mettere sul tavolo soprattutto nel caso in cui riuscisse a concretizzare la cessione di Rafael Leao. Il futuro del portoghese potrebbe dunque avere ripercussioni anche sulle prossime strategie rossonere.