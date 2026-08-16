La fase conclusiva del mercato continua a proporre occasioni a sorpresa per le big italiane. Alla Juventus sarebbero stati offerti due giocatori esperti e disponibili a parametro zero come Raphael Guerreiro e Marcelo Brozovic, mentre l'Inter potrebbe allargare i dialoghi con il Liverpool anche a Federico Chiesa, oltre a Curtis Jones. In casa Roma, invece, la ricerca dell'esterno offensivo non si sarebbe fermata a Fofana e Mora: tra le alternative starebbe guadagnando spazio anche Yann Gboho del Tolosa.

Juventus, due parametri zero per fascia e centrocampo

La Juventus potrebbe pescare ancora una volta dal mercato degli svincolati per completare la propria rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, alcuni intermediari avrebbero infatti proposto alla dirigenza bianconera due profili di grande esperienza internazionale: Raphaël Guerreiro e Marcelo Brozovic. Due giocatori con caratteristiche differenti, ma entrambi potenzialmente utili per coprire due esigenze ancora presenti nella rosa.

Il portoghese, reduce dall'esperienza al Bayern Monaco, rappresenterebbe una soluzione interessante per la fascia sinistra. La Juventus sarebbe infatti ancora alla ricerca di un rinforzo in quella zona del campo e l'assenza di un costo per il cartellino potrebbe rendere Guerreiro un'opportunità da valutare con attenzione.

Brozovic, invece, potrebbe essere preso in considerazione per il centrocampo, reparto nel quale Carnevali e Massara vorrebbero aggiungere almeno un elemento. L'ex Al-Nassr garantirebbe esperienza, personalità e conoscenza del calcio italiano, anche se età e condizioni fisiche sarebbero inevitabilmente aspetti da approfondire prima di procedere.

Inter, Chiesa può tornare protagonista. Roma, Gboho alternativa a Fofana e Mora

L'Inter, intanto, starebbe ampliando i rapporto il Liverpool aldilà del possibile acquisto di Curtis Jones. Secondo quanto riferito dall'opinionista Fabio Bergomi su YouTube, Giuseppe Marotta avrebbe da sempre una particolare stima per Federico Chiesa. L'esterno italiano, arrivato ad Anfield dopo l'esperienza alla Juventus, non avrebbe trovato un ruolo da protagonista assoluto in Inghilterra e dopo anni di militanza a sopportare panchine, potrebbe valutare positivamente un ritorno in Serie A.

L'Inter potrebbe a sua volta rappresentare una destinazione particolarmente interessante, soprattutto con la prospettiva di affidargli un ruolo più centrale nel progetto. La valutazione del Liverpool si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

A Roma, invece, continua la caccia all'esterno offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini. Fofana resta tra i profili attenzionati, mentre la pista che porta a Mora sarebbe diventata sempre più complicata. Ecco perché tra le alternative starebbe emergendo Yann Gboho, classe 2001 di proprietà del Tolosa. L'attaccante francese avrebbe caratteristiche particolarmente adatte alle richieste del tecnico e nell'ultima stagione avrebbe prodotto numeri sufficientemente importanti da portare la sua valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che la Roma dovrà valutare, ma che potrebbe comunque risultare più gestibile rispetto ad alcune delle piste principali.