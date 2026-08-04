Milano ha reso l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'indimenticabile capitano del Milan, scomparso il 31 luglio all’età di sessantasei anni. I funerali si sono tenuti nella mattinata di martedì 4 agosto, nella suggestiva cornice della Basilica di Sant’Ambrogio. La cerimonia, iniziata alle ore 11, è stata trasmessa in diretta televisiva su Rete4, offrendo a milioni di tifosi e appassionati l'opportunità di partecipare idealmente all'addio a una delle figure più iconiche e rappresentative del calcio italiano e mondiale.

In segno di profondo cordoglio e rispetto, la bandiera civica è stata esposta a mezz’asta in tutte le sedi comunali di Milano.

Il sindaco Giuseppe Sala ha inoltre proclamato il lutto cittadino, sottolineando il dolore e la vicinanza dell'intera comunità milanese. La partecipazione è stata massiccia: delegazioni di quasi tutti i club italiani, della FIGC, della Lega e di numerose società straniere hanno presenziato. Il Milan, nonostante fosse impegnato in Australia per la sua tournée estiva, ha assicurato la propria rappresentanza con il proprietario Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni e l'intera dirigenza. Erano presenti anche i calciatori Christian Pulisic e Santiago Giménez, testimoniando il legame tra le generazioni rossonere. L'ultimo saluto al campione rossonero è stato caratterizzato da una grande partecipazione popolare e dal ricordo commosso di quanti hanno condiviso con lui momenti indimenticabili sul campo e nella vita.

Il ricordo televisivo e l'omaggio nazionale

La giornata è stata arricchita da uno speciale televisivo intitolato “Diario del giorno – Addio Capitano. Franco Baresi, un grande italiano”, andato in onda su Retequattro a partire dalle ore 10:50. Il programma, condotto da Monica Bertini e realizzato in collaborazione con Sport Mediaset, ha ripercorso la straordinaria carriera e la vita di Baresi, evidenziando il suo ruolo di autentica icona del calcio mondiale. Attraverso collegamenti in diretta da Piazza Sant’Ambrogio, sono state raccolte le toccanti testimonianze di tifosi e personalità accorse per rendere omaggio all'indimenticabile difensore del Milan e della Nazionale italiana, la cui memoria resterà indelebile.

Il gesto significativo di Mike Maignan

Un momento di particolare rilievo è stato il gesto del capitano del Milan, Mike Maignan. Nonostante la squadra fosse lontana, impegnata nella tournée in Australia, Maignan ha scelto di rientrare anticipatamente dalle proprie vacanze per essere presente ai funerali di Franco Baresi e rappresentare l'intera società. Questo atto di profondo rispetto e attaccamento ha assunto un valore simbolico enorme, evidenziando il legame indissolubile tra la storia del club, i suoi valori e i giocatori attuali. La sua presenza ha colmato l'assenza fisica del resto della squadra, inviando un messaggio forte di unità e omaggio alla memoria dello storico capitano.