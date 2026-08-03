Il calciomercato estivo continua a regalare intrecci e possibili sorprese tra le grandi della Serie A. Le società sono al lavoro per completare le rispettive rose e diversi nomi sembrano destinati a diventare protagonisti nelle prossime settimane. Tra questi c'è sicuramente quello di Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino che potrebbe nuovamente infiammare il mercato italiano dopo l'esperienza all'Atletico Madrid. Secondo quanto rivelato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, infatti, il calciatore sarebbe tornato nei radar dell'Inter, club che aveva già effettuato dei sondaggi in passato.

Inter, ritorna l'idea Nico Gonzalez: possibile intreccio anche con la Roma

“Rispunta il nome di Nico Gonzalez per l'Inter. I nerazzurri, infatti, avevano sondato l'argentino già l'anno scorso, prima del suo trasferimento all'Atletico Madrid. Non solo Moussa Diaby, dunque, per i nerazzurri”. Queste le parole di Gianluca Di Marzio, che ha confermato come il profilo dell'ex Fiorentina sia nuovamente sotto osservazione dalle parti di Milano.

L'Inter, alla ricerca di un esterno offensivo capace di garantire qualità, imprevedibilità e gol, starebbe quindi valutando diverse alternative per completare il reparto offensivo. Nico Gonzalez rappresenterebbe un'opzione particolarmente interessante, anche per la sua conoscenza del campionato italiano e per la possibilità di adattarsi a più sistemi di gioco.

La pista nerazzurra potrebbe però intrecciarsi anche con quella della Roma. Il club giallorosso, infatti, avrebbe messo a sua volta gli occhi sull'argentino, alla ricerca di un profilo offensivo da regalare a Gasperini. Una possibile sfida di mercato tra due società che potrebbero contendersi un calciatore in grado di spostare gli equilibri sulla fascia.

Roma, il Feyenoord alza le richieste per Read, la Fiorentina vuole blindare Kean

Sempre in casa Roma, Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione relativa a Read, terzino olandese seguito dalla società capitolina: “C'è ancora distanza tra la Roma e il Feyenoord per Read. Il terzino olandese è valutato più di 30 milioni dal suo club che sembra rimanere rigido su quella valutazione”.

Infine, attenzione alla situazione legata a Moise Kean. La Fiorentina, secondo quanto riferito da Di Marzio, avrebbe una volontà precisa: “La Fiorentina vuole trattenere Moise Kean. Il club viola è determinato a confermare il suo attaccante e tenerlo anche per questa stagione anche se dovessero arrivare delle offerte importanti”.