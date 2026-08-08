Il mercato di Juventus, Inter e Milan potrebbe regalare nuovi sviluppi nelle prossime ore. I bianconeri avrebbero ricevuto sondaggi da Marsiglia e Valencia per Michele Di Gregorio, mentre Zielinski avrebbe respinto le avances provenienti dalla MLS per continuare a giocare in Europa. Sul fronte rossonero, invece, l'eventuale cessione di Tomori potrebbe riaprire la pista Kim, difensore del Bayern Monaco già conosciuto in Serie A.

Juventus, Di Gregorio in uscita: nuovi sondaggi dalla Francia e dalla Spagna

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Marsiglia e Valencia avrebbero effettuato un sondaggio per Michele Di Gregorio.

Il portiere non sarebbe considerato incedibile dalla Juventus, che potrebbe quindi prendere in considerazione una sua partenza senza porre particolari veti.

Non è un caso che alla Continassa siano alla ricerca da settimane di un estremo difensore in grado di garantire un salto di qualità tra i pali. L'eventuale cessione di Di Gregorio permetterebbe infatti a Carnevali e Massara di liberare spazio e risorse per provare ad affondare il colpo sul nuovo numero uno.

La valutazione del portiere si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro, cifra che potrebbe rappresentare la base per una trattativa con uno dei due club interessati. La Juventus attende quindi eventuali offerte concrete, consapevole che una cessione potrebbe accelerare anche le operazioni in entrata.

Inter, Zielinski dice no alla MLS: Milan, idea Kim

Situazione completamente diversa per Piotr Zielinski. New York City FC e Seattle Sounders avrebbero effettuato una chiamata in casa Inter per sondare la disponibilità del centrocampista polacco, grande protagonista dello scudetto conquistato dalla formazione di Chivu. Il classe 1994, però, avrebbe respinto il corteggiamento: la sua intenzione sarebbe quella di continuare a giocare in un campionato competitivo come quello europeo.

In casa Milan, invece, la priorità resta il rafforzamento della difesa. Secondo quanto riferito su X dall'insider di mercato Damiano Coccia, qualora Fikayo Tomori dovesse lasciare il club rossonero, la dirigenza potrebbe tornare a valutare Kim Min-jae.

Il centrale sudcoreano conosce già molto bene la Serie A grazie alla precedente esperienza con il Napoli e nelle ultime settimane sarebbe stato accostato anche alla Juventus. Il suo futuro al Bayern Monaco non sarebbe però ancora definito e il club tedesco potrebbe prendere in considerazione una cessione per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Un'opportunità che il Milan potrebbe valutare concretamente nel caso in cui arrivassero le risorse dalla partenza di Tomori.