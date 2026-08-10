Un duro stop per il Napoli e per il suo difensore, Luca Marianucci, che sarà costretto a un lungo periodo lontano dai campi di gioco. L'infortunio è avvenuto durante l'amichevole pareggiata per 1-1 contro il Celta Vigo, un match che si è rivelato sfortunato per il calciatore azzurro. Marianucci ha subito un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, un evento che ha immediatamente destato preoccupazione nello staff tecnico e medico del club partenopeo.

Gli accertamenti strumentali, effettuati presso il Pineta Grande Hospital, hanno purtroppo confermato la gravità della situazione.

È stata riscontrata una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Questa diagnosi, comunicata ufficialmente dal Napoli, implica un periodo di inattività significativo per il giovane difensore, privando la squadra di un elemento importante in un momento cruciale della preparazione o della stagione.

I tempi di recupero per Marianucci

La prognosi per Luca Marianucci è chiara: il difensore dovrà osservare un periodo di riposo e riabilitazione stimato tra i due e i tre mesi. Questa assenza prolungata rappresenta un colpo significativo per la rosa guidata da Max Allegri, che si trova a dover gestire l'indisponibilità di un pilastro della difesa. La sua mancanza si farà sentire, soprattutto considerando l'importanza del ruolo che ricopre e le sfide che attendono il Napoli nel prossimo futuro.

La squadra dovrà riorganizzarsi per sopperire a questa assenza inaspettata.

L'infortunio al ginocchio: dettagli e riabilitazione

Le lesioni al legamento collaterale mediale sono, purtroppo, evenienze piuttosto comuni nel mondo del calcio professionistico. Spesso sono il risultato di contrasti di gioco o di movimenti innaturali e improvvisi del ginocchio, che sottopongono l'articolazione a stress eccessivi. Il percorso di recupero per un infortunio di questo tipo è complesso e richiede grande dedizione. Prevede una fase iniziale di riposo assoluto, seguita da un programma intensivo di fisioterapia mirata. L'obiettivo è ripristinare la piena funzionalità del ginocchio, rinforzare la muscolatura circostante e garantire un graduale ritorno all'attività agonistica.

I tempi di recupero, come nel caso di Marianucci, possono variare notevolmente a seconda della specifica gravità della lesione e della risposta individuale del calciatore alle terapie riabilitative. Sebbene la stima iniziale indichi due-tre mesi, l'evoluzione clinica è un fattore determinante. È fondamentale non affrettare il rientro in campo per evitare ricadute, che potrebbero compromettere ulteriormente la carriera dell'atleta. La priorità è sempre il recupero completo e sicuro, permettendo al difensore di tornare al 100% della sua forma fisica e atletica per contribuire nuovamente agli obiettivi del Napoli.