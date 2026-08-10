Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ha offerto la sua visione sul mercato della Juventus e sul futuro di alcuni protagonisti del calcio italiano. Intervenendo a margine di un evento, Spalletti ha affrontato diversi temi, tra cui il possibile arrivo di un nuovo portiere in casa bianconera e il valore di giocatori come Gatti e Michele Di Gregorio.

Rispondendo alle domande sulla situazione della Juventus, Spalletti ha evidenziato come la società abbia sempre dimostrato grande capacità nella scelta dei propri giocatori. Ha definito Gatti un calciatore che ha "fatto vedere ottime cose" e Di Gregorio un "portiere di grande affidabilità".

Riguardo a Pippo Inzaghi, il tecnico ha riconosciuto un "lavoro importante" e una "sua impronta alla squadra", sottolineando la crescita dell'allenatore.

Il futuro di Di Gregorio e le strategie bianconere

Spalletti si è soffermato in particolare sulla figura di Michele Di Gregorio, portiere che negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza alla Juventus. "Di Gregorio è un portiere che ha dimostrato di essere pronto per una grande squadra", ha dichiarato Spalletti, aggiungendo che, se la Juventus lo sta considerando, ciò "vuol dire che ha le qualità giuste per giocare ad alti livelli". Il commissario tecnico ha così evidenziato la maturità del giocatore e la sua affidabilità tra i pali.

Il tecnico ha inoltre rimarcato l'attenzione della Juventus alle dinamiche di mercato, pronta a intervenire per rafforzare la rosa nei reparti chiave.

"La società bianconera valuta sempre con attenzione le opportunità che il mercato offre, soprattutto in ruoli delicati come quello del portiere", ha spiegato Spalletti, confermando la strategia mirata del club.

La ricerca di un nuovo portiere per la Juventus

La Juventus è attivamente alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Il club sta valutando diversi profili, tra cui proprio Di Gregorio, con l'obiettivo di garantire solidità e affidabilità tra i pali. La scelta del portiere rappresenta una delle priorità per la dirigenza bianconera, che punta a rafforzare la squadra in vista dei prossimi impegni stagionali.

Le dichiarazioni di Spalletti confermano l'orientamento della Juventus verso i giovani talenti italiani e la volontà di costruire una rosa competitiva, puntando su giocatori che abbiano già dimostrato il proprio valore in Serie A.

Il mercato estivo si preannuncia dunque particolarmente attivo per il club bianconero, con possibili novità in arrivo, in particolare nel reparto dei portieri, a conferma di una strategia di rafforzamento complessiva.