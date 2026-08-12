Il Napoli torna in campo in amichevole oggi, mercoledì 12 agosto, contro l'Aris Salonicco. A meno di due settimane dall'inizio della Serie A, gli azzurri affrontano i greci nell'ultimo test del precampionato a Castel di Sangro.

La squadra di Allegri arriva all'appuntamento dopo la vittoria contro l'Osasuna e il pareggio contro il Celta Vigo. L'esordio in campionato è invece in programma sabato 22 agosto a Marassi contro il Genoa.

La probabile formazione del Napoli

Il calcio d'inizio dell'amichevole contro l'Aris Salonicco è fissato per le 21. Questa la probabile formazione del Napoli:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

Allenatore: Allegri.

Dove vedere Napoli-Aris Salonicco

L'amichevole tra Napoli e Aris Salonicco sarà trasmessa in diretta in pay per view su Dazn e Sky Primafila, al costo di 9,99 euro.

La partita sarà inoltre disponibile in streaming sull'app di Dazn, su Sky Go e su Now, allo stesso prezzo.