Nico Gonzalez è tornato alla Continassa, sede della Juventus, dopo le vacanze extra concesse per l'impegno con l'Argentina, finalista al Mondiale. L'attaccante, reduce da un prestito all'Atletico Madrid, ha ripreso gli allenamenti con il gruppo bianconero, mentre le voci di mercato sul suo futuro persistono.

Il suo rientro a Torino è cruciale per la Juventus, che deve valutare il destino dell'esterno offensivo. Il club spagnolo non ha esercitato il diritto di riscatto, riportando il giocatore in Italia per una nuova fase in bianconero. Il contratto dell'argentino, valido fino al 2029, offre alla società un margine di manovra significativo.

La valutazione tecnica di Spalletti

La posizione di Nico Gonzalez è discussa nello staff tecnico. L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, lo osserverà durante la preparazione estiva. L'obiettivo è valutarne condizioni atletiche e adattamento alle nuove idee tattiche. Solo dopo questo periodo, con la dirigenza, verrà stabilito il suo ruolo nella rosa 2026/27.

Parallelamente, la società monitora il mercato, pronta a considerare offerte qualora il tecnico si orientasse verso altre soluzioni per l'attacco. La conferma di Gonzalez potrebbe rappresentare una soluzione già pronta per la Juventus, evitando ulteriori interventi sul mercato lì.

Un'occasione per rilanciarsi in bianconero

Il rientro alla Continassa offre a Nico Gonzalez una nuova opportunità per rilanciarsi con la maglia della Juventus.

Ogni allenamento e amichevole della preparazione estiva saranno occasioni preziose per convincere lo staff tecnico delle sue qualità e utilità al progetto. Le prossime settimane decideranno se l'argentino farà parte della rosa o se il suo futuro sarà lontano da Torino.

In attesa di una decisione definitiva, la Juventus valuta risorse interne e strategie di mercato, per costruire una squadra competitiva per la nuova stagione.