Nahuel Molina è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. L'annuncio ha sancito il trasferimento a titolo definitivo del difensore argentino dall'Atletico Madrid alla Roma. Molina ha sottoscritto un quadriennale e vestirà la maglia numero 20.

Classe 1998, Molina vanta una solida esperienza internazionale: 249 presenze e 19 gol in Europa (Udinese, Atletico Madrid) e 65 partite con l'Argentina. Con la nazionale, si è laureato campione del mondo nel 2022, ha vinto la Coppa America nel 2021 e nel 2024, partecipato alla Finalissima 2022 e raggiunto la finale del Mondiale 2026, con l'Argentina seconda classificata.

Il percorso e l'addio all'Atletico Madrid

Prima di approdare, Molina ha trascorso quattro stagioni con la maglia dell'Atletico Madrid, club al quale era arrivato nell'estate del 2022 dall'Udinese. Con i 'Colchoneros' ha totalizzato 181 presenze, segnando nove gol e fornendo 17 assist. Il club spagnolo lo ha ringraziato per il contributo e gli ha augurato "mucha suerte". Molina, sui suoi canali social, ha salutato i tifosi dell’Atletico dichiarando: “Oggi dopo 4 anni mi tocca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia. Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crescere in tutti questi anni e tutta la gente che sta dietro nel giorno per giorno accompagnando in ogni momento.

Por último a tutti gli atlético che sono il cuore di questo club. Gracias”.

Dettagli economici e impatto sul Fantacalcio

La Roma ha versato una cifra compresa tra 15 e 17 milioni di euro. L'arrivo del difensore argentino rappresenta un rinforzo importante per la Roma, che punta a consolidare la propria difesa con un giocatore di esperienza e abituato ai massimi livelli.

Per gli appassionati di Fantacalcio, Molina avrà il ruolo di difensore laterale (D nel Classic ed E nel Mantra), con una quotazione di 18 crediti e un FVM di 87/1000.