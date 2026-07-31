La Juventus entra nella fase decisiva del calciomercato. Dopo aver definito alcune strategie per il reparto offensivo, la dirigenza bianconera concentra ora le proprie attenzioni sulla scelta del nuovo portiere, una richiesta precisa arrivata anche da Luciano Spalletti. Il club valuta diversi profili, con Zion Suzuki del Parma in cima alla lista, ma senza escludere alternative di livello internazionale. Parallelamente proseguono le trattative per centrocampo, difesa e corsie esterne.

Juventus calciomercato, Suzuki in pole per la porta: valutati anche Trubin e Kobel

La Juventus sta lavorando da settimane alla ricerca del nuovo numero uno. L’amministratore delegato Carnevali ha chiarito le tempistiche del mercato: prima gli interventi su Kolo Muani e Alajbegovic, poi la scelta definitiva per il portiere. La candidatura di Emiliano Martinez è stata valutata, ma al momento il club sembra orientato verso un investimento più giovane e futuribile.

Tra le alternative ci sono Anatolij Trubin del Benfica, per il quale sono stati avviati nuovi contatti con l’entourage, e Gregor Kobel del Borussia Dortmund. Più complicata invece la strada che porta a Unai Simon dell’Athletic Bilbao, fresco protagonista con la Nazionale e difficilmente liberabile dal club spagnolo.

Resta sullo sfondo anche Guglielmo Vicario come possibile soluzione alternativa.

Juventus mercato, a centrocampo piacciono Kessié, Reijnders e Brahim Diaz

La Juventus non si muove soltanto per il ruolo di portiere. La dirigenza bianconera è impegnata anche sul centrocampo, dove prima sarà necessario sistemare alcune situazioni in uscita. Douglas Luiz e Arthur sono infatti due giocatori per i quali si cerca una nuova collocazione, con l’obiettivo di liberare spazio e risorse per un nuovo innesto.

Il primo nome della lista è quello di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano, attualmente svincolato, sarebbe attratto dalla possibilità di tornare in Serie A con la maglia della Juventus. L’ostacolo principale resta però l’accordo economico, che dovrà essere raggiunto per concretizzare l’operazione.

Piace anche Tijjani Reijnders, soprattutto nel caso in cui il Manchester City decidesse di aprire alla formula del prestito. L’olandese potrebbe essere impiegato sia come mezzala sia in posizione più avanzata. Per il ruolo di trequartista il preferito resta invece Brahim Diaz, un’opzione che potrebbe diventare concreta nelle ultime settimane di mercato.

Juventus acquisti, obiettivi per difesa e fascia sinistra: nel mirino Lucumi e Tomori

La Juventus continua a monitorare anche il reparto arretrato. Prima di intervenire sarà necessario capire eventuali movimenti in uscita, con Gatti e Rugani tra i giocatori la cui posizione potrebbe essere valutata. Nel frattempo il nome più seguito è quello di Jhon Lucumi del Bologna.

Il difensore colombiano piace alla società bianconera e avrebbe scelto di aspettare eventuali sviluppi legati alla Juventus, nonostante l’interesse mostrato anche da altri club. Più defilata, ma ancora possibile, la pista che porta a Fikayo Tomori del Milan.