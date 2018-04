Notte nera in campo, serata nerissima fuori da Anfield. Mentre la Roma è uscita dalla prima semifinale con le ossa rotte, [VIDEO]prima della partita i #Tifosi giallorossi si sono resi protagonisti di alcuni incidenti che hanno portato al ferimento di un tifoso del #Liverpool che si trova in gravi condizioni in ospedale.

Follia a Liverpool: scontri prima della partita, ferito gravemente un tifoso del Liverpool

Ma cosa è successo prima della partita? Secondo alcune testimonianze raccolte dai siti internet vicini al tifo giallorossi, le schermaglie sarebbero nate davanti ad una pinta di birra in un pub vicino. Dalle schermaglie si è passati ad un lancio di bottiglie da parte dei fans dei Reds, fino alla tensione e all'inseguimento fino ad Anfield.

Nel video pubblicato dal Daily Mail si vede un gruppo di tifosi giallorossi (molti dei quali incappucciati) andare incontro ad altri del Liverpool. L'assalto dura qualche secondo, poi qualcuno si accorge che c'è un tifoso fermo a terra. Uno degli ultras giallorossi se ne accorge e chiama a raccolta gli altri: 'Tornate indietro!'. L'uomo ferito, che poi si saprà essere un tifoso 53enne irlandese, resta fermo a terra soccorso da alcuni steward presente in zona. L'uomo è stato colpito al capo e le sue condizioni, secondo alcune fonti inglesi, sarebbero gravi. E' arrivato al Walton Neurological Centre con una grossa ferita alla testa, colpito forse da una cinghiata, anche se qualche giornale parla di una coltellata.

Liverpool, arrestati e fermati tifosi della Roma

Mentre l'uomo era a terra i tifosi della Roma, che si erano resi protagonisti degli scontri, hanno indietreggiato e sono stati rincorsi da alcuni supporters inglesi.

Gli incidenti sono avvenuti sotto la curva Kop del Liverpool. Secondo fonti di polizia, sarebbero nove gli arrestati tra i tifosi della Roma con l'accusa di tentato omicidio e per i disordini fuori da Anfield. La polizia ha annunciato che potrebbero essere effettuati dei nuovi arresti nelle prossime ore. La nota è stata pubblicata anche sul sito del Liverpool: "La società - ha scritto - è sconvolta dalla notizia che riguarda un suo tifoso che si trova in gravi condizioni dopo essere stato colpito prima della partita. I nostri pensieri in primo luogo sono per la vittima e per la sua famiglia in queste ore traumatiche. Offriremo alle forze dell'ordine tutto il nostro supporto". Non è la prima volta che i tifosi della Roma e quelli inglesi vengono a contatto: era già accaduto negli scorsi mesi con i supporters del Chelsea. #As Roma