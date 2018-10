Aveva perso da diverso tempo la patria potestà sui figli. Oggi pomeriggio, al culmine dell'ennesima lite familiare, ha compiuto un insano gesto [VIDEO]: ha preso la figlia di sei anni e l'ha gettata dal terzo piano di una palazzina situata nel rione Paolo VI di Taranto. Poi, con furia spietata, si è accanito contro l'altro figlio di 14 anni (inizialmente si credeva che questo fosse di età compresa tra i 9 e i 10 anni), accoltellandolo alla gola. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale l'uomo era ubriaco.

Il padre aveva perso la patria potestà

I genitori dei bambini vittime di questo spiacevole fatto di Cronaca Nera erano da tempo separati.

L'uomo, stando a quanto si apprende dai media locali e nazionali, non viveva più nel nucleo familiare da qualche anno. Spesso tra i due ex coniugi vi erano furiose liti, proprio a causa della situazione venutasi a creare in seguito alla separazione e specialmente per quanto riguardava le visite ai figli. Una situazione dunque già molto difficile prima che questo pomeriggio si consumasse una tragedia del genere.

La bambina è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale "Santissima Annunziata" di Taranto, mentre il 14enne ha riportato ferite meno gravi e non è in pericolo di vita. I medici hanno dato al ragazzino circa 15 giorni di prognosi (fonte Rai). L'uomo ha rischiato di essere seriamente linciato [VIDEO] da parte dei condomini che si sono affacciati sul luogo del fatto, intervenuti non appena hanno udito le urla disperate della madre dei bimbi.

Sono stati gli stessi vicini di casa a bloccare l'uomo in attesa dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

Sul caso indagano i Carabinieri

I Carabinieri di Taranto non hanno avuto esitazioni a trarre in arresto l'uomo. Sull'episodio, avvenuto all'estrema periferia della città pugliese, stanno indagando gli stessi militari. Una domenica che sembrava tranquilla come tutte le altre, quando all'improvviso la quiete è stata rotta dalle urla che giungevano dall'appartamento situato in via XXV aprile. Non si hanno ancora tantissime notizie sull'episodio, sicuramente al termine delle indagini degli inquirenti si conosceranno i motivi che hanno portato a questo pomeriggio di follia. I Carabinieri stessi, non appena l'uomo è stato portato fuori dall'appartamento, hanno protetto l'arrestato dall'ira della folla, visibilmente inferocita. Il rione Paolo VI, così come tutto il comune capoluogo ionico, è sconvolto e gli abitanti pregano per le sorti dei due bambini.