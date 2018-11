Venezia, una delle città più conosciute al mondo per la sua arte e bellezza, visitata ogni anno da diversi milioni di turisti ha visto dei vigili locali multare un bambino di 4 anni per aver usato il monopattino. Il pagamento della multa, di un importo pari a 66,80 euro, è stato richiesto al padre del piccolo.

Venezia, bambino multato per via del monopattino

I vigili urbani di Venezia hanno elevato una contravvenzione a un bambino di 4 anni in quanto stava utilizzando il monopattino in Piazza San Marco. Gli zelanti vigili, che non si sono fatti intenerire dall'età del bambino, hanno fermato il minore e lo hanno sanzionato.

Al padre del bambino è stato richiesto il pagamento di 50 euro + 16,80 euro di spese d'amministrazione: "La persona generalizzata consentiva che il figlio utilizzasse un acceleratore di velocità (il monopattino) in prossimità della piazzetta dei Leoncini" riporta il quotidiano locale Corriere del Veneto. L'uomo, evidentemente arrabbiato per l'accaduto, si è diretto subito dopo presso la sede locale della Polizia municipale a far sentire le proprie ragione, minacciando di ricorrere a vie legali [VIDEO]. In questi giorni è in corso, infatti, proprio l'approvazione di un regolamento che esclude i bambini sotto i 10 anni dal divieto di utilizzare il monopattino. Nel nuovo regolamento, però, il divieto seguirà ad esistere per le zone più delicate e più importanti della laguna: come il ponte di Rialto e piazza San Marco stessa, più delle volte presa d'assalto da diversi turisti indisciplinati.

Sui social, nel frattempo, è già scattata la polemica per la multa elevata al bambino: "Esagerato e assurdo" scrivono gli utenti. Specialmente perché, come è riportato sul verbale, l'episodio è avvenuto alle 21 di sera quando la piazza era pressoché vuota. La foto del verbale è stata pubblicata su uno dei tanti gruppi Facebook nati per denunciare proprio i problemi e le difficoltà di vita nel centro storico di Venezia, in pochi istante il post è diventato virale facendo piovere sulla Polizia Municipale una pioggia di insulti e lamentele.

Episodio finito in consiglio comunale

L'episodio è arrivato anche in consiglio comunale, dove anche l'opposizione protesta: il capogruppo PD ha dichiarato che la multa è assurda ed esagerata, "che danno può aver arrecato un bambino di quattro anni? Serve buonsenso". Al momento, che è ancora in vigore il vecchio regolamento [VIDEO], si può contestare ben poco: non solo i monopattini sono vietati, ma anche i pattini a rotelle e i giochi individuali o collettivi che prevedono lancio di oggetti.