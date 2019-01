Annuncio

Una crema per la disfunzione erettile, al posto dl collirio per curare un occhio secco. L'errore di un farmacista inglese è costato caro a una paziente: un ricovero urgente in ospedale [VIDEO] a causa di una lesione oculare e con effetti non proprio risolvibili all'istante.

Tutto per colpa di una catena di sbagli: una ricetta poco chiara, i nomi dei medicinali quasi simili, la disattenzione anche della paziente. Il caso è stato segnalato dal British Medical Journal.

Collirio sbagliato, donna finisce in ospedale

A Glasgow, in Scozia, una donna è andata in farmacia a comprare un collirio per un problema di secchezza oculare.

Il nome del farmaco richiesto è 'VitA-POS'. Per un errore, il farmacista le ha dato un altro medicinale, il 'Vitaros' che è anch'esso un lubrificante, ma di tutt'altro genere, intimo: è un vasodilatatore usato per curare i deficit di erezione.

Un ruolo fondamentale in questo sbaglio, l'ha giocato il medico di base che aveva prescritto alla paziente il lubrificante a base di paraffina liquida per il trattamento di una grave secchezza oculare. Come spesso accade a pazienti di ogni Paese, la prescrizione era scritta in una grafia poco leggibile, e ciò ha indotto in errore il farmacista. Il quale, poi, non ha indagato sulla richiesta della signora, come sembrava dalla ricetta, di un farmaco per disturbi maschile, e gliel'ha consegnato.

Scambio di farmaci, effetti collaterali

Nella catena di errori ormai innestata, la donna è andata a casa e, a colpo sicuro, ha inserito alcune gocce del prodotto sbagliato nell'occhio da curare. Gli effetti 'collaterali' non si sono fatti attendere: intenso dolore ad entrambi gli occhi, visione compromessa, arrossamenti e gonfiore alle palpebre.

Allarmata e dolorante, la donna è stata portata al pronto soccorso dove, una volta compreso l'errore, è stata curata con antibiotici e lubrificanti oculari e nel giro di alcuni giorni ha risposto bene al trattamento, anche se dopo questo 'incidente' ha continuato a soffrire di ricorrenti erosioni corneali per il danno riportato allo strato esterno dell'occhio.

Del caso hanno voluto trattarne riviste mediche specialistiche per attivare maggiore consapevolezza e attenzione, promuovere la competenza per prescrizioni sicure da parte dei medici curanti. L'appello rivolto dalla dottoressa Magdalena Edington del Tennet Institute of Ophthalmology di Glasgow è che il medico abbia semplici ma salvifiche accortezze nel compilare una ricetta da consegnare al paziente: stamparla, oppure scriverla in stampatello in modo che non ci siano errori interpretativi. Ma l'attenzione, a seguire, deve essere esercitata anche dal paziente, eventualmente chiedendo chiarimenti prima di acquistare un medicinale, così come dal farmacista.

Inoltre, farmaci con nomi e imballaggi simili, aumentano il margine d'errore.

Ricetta medica, indicazioni del ministero della Salute italiano

Simili raccomandazioni sono state date di recente in Italia proprio dal ministero della Salute [VIDEO] per evitare che una calligrafia incomprensibile o nomi di farmaci con abbreviazioni e quant'altro inducano in errori che possono avere conseguenze più o meno gravi sulla Salute dei pazienti.

La Direzione generale della programmazione sanitaria del ministero della Salute, ha inviato una raccomandazione a tutte le Regioni. E cioè: evitare il corsivo nella compilazione delle ricette, a favore dello stampatello. Se le ricette sono scritte a mano, indicare per intero il principio attivo del farmaco e la precisa posologia. Vietate le abbreviazioni, e tutto ciò che possa generare fraintendimenti. Ottimale è la prescrizione informatizzata che riduce la probabilità d'errore. In parole povere, la ricetta deve essere chiara e leggibile.