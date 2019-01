Annuncio

Annuncio

La moda dei coupon è divenuta sempre più comune in tutto il mondo, già da diverso tempo - soprattutto per quanto riguarda i generi alimentari - poiché permettono di risparmiare notevolmente, acquistando prodotti di vario genere. Eppure, questa volta, sembra che i coupon siano stati la causa di una stranissima tragedia verificatasi in Malesia, a Kuala Lumpur. Due anziane signore, Law Ion Nang di 78 anni e Ah Poh di 85 anni, sono rimaste probabilmente schiacciate dalla folla di persone in coda per poter prendere almeno uno dei 200 coupon messi a loro disposizione.

Duecento coupon per gli anziani

Il supermercato situato nel distretto di Pudu, ha messo a disposizione ben duecento coupon per le persone più anziane per poter ricevere cibo gratis.

Advertisement

Il problema è che si sono presentati oltre in mille cittadini impazienti di aspettare il proprio turno. Durante l'attesa, così come ha dichiarato l'addetto alla sicurezza, non facevano altro che spingersi. In base a quanto riportato dal manager del centro commerciale, sembra che l'evento fosse stato organizzato in occasione del Capodanno lunare - il Lunar New Year - che avrà luogo la prossima settimana.

I pochi coupon hanno fatto gola a moltissimi anziani che si sono precipitati con la speranza di accaparrarsene uno. Tuttavia, per gestire il disordine ed evitare problemi sono state comunque prese delle misure di sicurezza, permettendo l'accesso in ufficio soltanto a quattro persone per volta. Il problema è che al di fuori di quella porta tanto ambita, moltissime persone intrepide si spintonavano per cercare di superare gli altri prima che i coupon terminassero.

Advertisement

I migliori video del giorno

La tragedia

Durante il trambusto, però, nessuno si era reso conto che proprio in quel momento si stava verificando l'impensabile. Due anziane signore, successivamente identificate come Law Ion Nang di circa 78 anni e Ah Poh di circa 85, sono rimaste schiacciate durante la colluttazione, avendo la peggio. Probabilmente, sono rimaste senza aria e quindi soffocate dal peso della folla che non si è resa conto di aver ucciso due persone a causa dell'avidità e del desiderio di volersi accaparrare un coupon.

Gli addetti alla sicurezza affermano che le persone in coda 'Hanno ignorato le direttive e hanno iniziato a spingersi'

In base a quanto affermato dagli addetti alla sicurezza, non è servito a niente stabilire delle norme preventive perché tutti le hanno ignorate per la foga di dirigersi per primi nell'ufficio. La mancata osservazione delle misure di sicurezza, ha provocato un vero disastro. Non soltanto sono stati rinvenuti i corpi delle due anziane signore riverse sul pavimento, senza vita, ma anche molte altre persone hanno riscontrato problemi di respirazione e si sono sentite male a causa degli spintoni ricevuti. Sarebbe dovuta essere un'occasione per poter ricevere dei coupon da sfruttare per l'acquisto di generi alimentari, invece si è tramutata in una vera tragedia.