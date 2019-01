Annuncio

Una vicenda al limite del 'boccaccesco' avvenuta nei giorni scorsi in Messico, nella città di Ciudad Victoria è rimbalzata sui giornali di cronaca di mezzo mondo. Protagonisti un agente in servizio nel locale commissariato e la di lui consorte, scoperta ad avere una 'doppia vita' molto particolare nonostante stesse frequentando l'accademia per essere anche lei ammessa in Polizia.

Insieme ad altri due cadetti, una donna ed un uomo, al termine di una serata in compagnia, si sarebbe recata in un albergo cittadino per dare il via ad una sfrenata orgia a tre con i compagni di corso.

La situazione però in poco tempo da piccante si è trasformata in bollente e violenta. In un attimo si è passati dal giochino piccante alla rissa violenta [VIDEO].

Le donne hanno iniziato ad azzuffarsi perchè gelose una dell'altra

Durante il menàge tra l'uomo e le due signore, una delle due avrebbe iniziato ad accusare l'amico di riservare troppe attenzioni nei confronti dell'altra donna, dando il via ad una violenta zuffa che ha costretto il gestore dell'albergo dove avevano affittato una stanza a chiamare le forse dell'ordine.

Il locale commissariato dello stato di Tamaulipasm ha disposto l'invio immediato di più pattuglie. Gli agenti, saliti in camera per sedare quella che pensavano fosse una banale rissa tra ubriachi, si sono trovati davanti ad una scena surreale al di fuori di ogni perversa immaginazione [VIDEO].

Una delle due donne era la moglie di uno degli agenti intervenuti

Non osiamo infatti immaginare la sorpresa di uno degli uomini intervenuti quando, nel cercare di dividere le due donne che se la stavano dando di santa ragione si è trovato di fronte sua moglie, completamente nuda, in quella stanza di albergo tra cocci di bottiglie e suppellettili rotte.

Le cronache raccontano che la sua reazione sia stata molto professionale. Con molta calma e professionalità l'agente 'cornuto' avrebbe collaborato con i colleghi per fermare la rissa, ammanettare l'uomo e le due donne accompagnandoli in caserma per il fermo di rito con l'accusa di disturbo alla quiete pubblica.

Alla curiosa notizia manca però l'epilogo finale. Non sappiamo come poi sia andata finire tra l'agente e la moglie. Non sappiamo se il matrimonio sia andato in frantumi o meno a causa della curiosa scappatella della signora. I cronisti locali, potrebbero aver avuto il pudore di evitare domande scomode al povero agente tradito.