Annuncio

Annuncio

Una vicenda tanto grave [VIDEO]quanto inconsueta si è verificata qualche giorno fa in Messico, precisamente nella città di Ciudad Victoria, capitale dello Stato di Tamaulipas, dove, mentre un uomo era impegnato a prestare servizio come agente di polizia, sua moglie ha deciso di prendere parte nientemeno che ad un'orgia. Secondo quanto riferiscono i media locali, però, ben presto la situazione è decisamente degenerate trasformandosi in una vera e propria rissa, talmente violenta da dover chiedere l'intervento delle forze dell'ordine all'interno dell'albergo in cui queste persone si erano riunite.

Per riportare la calma, quindi, sono giunti gli agenti di polizia, tra cui anche il marito della donna, che ha scoperto la partecipazione della propria moglie all'incontro sessuale.

Advertisement

Messico, scoppia la rissa in hotel dopo un'orgia: il poliziotto che interviene è il marito di una delle donne presenti

Stando a quanto si apprende, infatti, dopo una serata trascorsa a bere alcolici, due donne e un uomo hanno preso la decisione di avere un rapporto sessuale a tre in uno degli alberghi presenti all'interno di Ciudad Victoria. Come già detto, però, gli animi si sono immediatamente riscaldati e i tre hanno iniziato a discutere in quanto l'uomo sarebbe stato più 'generoso' nei confronti di una delle due donne, e meno con l'altra, scatenando così l'ira di quest'ultima. Alcune fonti riportano che ci sarebbero stati degli 'applausi' [VIDEO] da parte di altri clienti dell'albergo, una sorta di 'tifo' per l'uomo. Ma dalle urla e gli insulti, si è passati in pochissimo tempo alle botte vere e proprie, con tanto di bottiglie di vetro distrutte e rumori troppo evidenti che inevitabilmente hanno attirato l'attenzione dei proprietari dell'albergo.

Advertisement

Questi, poco dopo, si sono visti costretti a chiamare le forze dell'ordine.

Nonostante la situazione poco felice in cui si è trovato il poliziotto una volta giunto sul posto, l'uomo è riuscito a mantenere la sua professionalità e freddezza, nonostante i primi sintomi di uno svenimento quando ha riconosciuto la propria consorte. Il poliziotto ha posto in arresto le tre persone coinvolte (compresa la moglie) che adesso sono state accusate di disturbo dell'ordine pubblico. I tre protagonisti di questa curiosa vicenda, adesso, sono stati detenuti e sono in attesa di pagare la pena pecuniaria stabilita e di coprire i danni causati all'interno della stanza dell'hotel.