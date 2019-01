Annuncio

Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina a Napoli, dove una donna di 36 anni, Anna Siena, è deceduta dopo essere arrivata in ospedale, al Vecchio Pellegrini, perché non si sentiva bene. I medici le avevano detto che aveva solo un banale "mal di pancia", ma la situazione è precipitata. La donna si trovava nel reparto rianimazione dello stesso nosocomio. Attualmente non si conoscono le reali cause del decesso della Siena, che probabilmente saranno chiarite nei prossimi giorni.

Il dolore per i famigliari è davvero tanto, come anche quello degli amici, dei conoscenti, e del fidanzato, con il quale aveva deciso di sposarsi a settembre.

La casa era già arredata, tutto pronto per il grande giorno

Anna aveva coltivato un fidanzamento lungo dieci anni con quello che doveva essere l'uomo della sua vita.

Diverso tempo fa la decisione di mettere su famiglia, di sposarsi, di fare quel passo decisivo che gli avrebbe cambiato la vita. Per questo avevano già arredato la futura casa, di cui erano pronti a prendere possesso. Avevano pensato a tutto Anna e il fidanzato, ma certamente non credevano che questo loro sogno potesse essere spezzato in circostanze così tragiche. La notizia della morte della Siena ha lasciato senza parole tutta la Campania e la stessa città di Napoli. Come ogni persona al mondo, Anna aveva tantissimi sogni e speranze, e faceva di tutto perché questi di avverassero. Probabilmente ora sul caso si apriranno delle indagini per capire che cosa sia andato storto e dare così una risposta ai tanti amici e famigliari, che al momento provano solo tanta rabbia e dolore per quanto accaduto alla loro Anna.

Diversi casi simili in Campania

Negli ultimi tempi in Campania si sono registrati diversi casi simili a quello di Anna. E' di pochi giorni addietro la notizia di un altro decesso, causato da quella che sembrava essere una banale influenza. Stiamo parlando del caso della 32enne Sara Seminara, originaria del Comune di Fuorigrotta (sempre nel napoletano). La donna in quest'ultimo caso era un'insegnante e mostrava quelli che erano i segni tipici dell'influenza. Nei giorni successivi, poi, la situazione sarebbe precipitata e, una volta arrivata in ospedale, al Cardarelli, le sue condizioni sono apparse sin da subito gravi: a stroncare la giovane sarebbe stata, in quel caso, una crisi respiratoria. Restiamo ovviamente in attesa delle novità sul caso di Anna Siena e torniamo a precisare che, al momento, non si hanno notizie certe sulle cause della sua morte.