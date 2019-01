Annuncio

Una beffa per il vincitore della puntata di quattro ristoranti andata in onda l'8 gennaio: dopo la vittoria l'Osteria Arcadia di Santa Giulia, piccolo paese di Porto Tolle [VIDEO], ha visto sospesa la pubblicazione di nuove recensioni sul suo profilo TripaAdvisor. Troppe le recensioni inventate, che hanno spinto il sito a prendere il drastico provvedimento nei confronti del locale a gestione familiare di Pamela Veronese.

Si ipotizza una vendetta dopo la vittoria nel programma Quattro Ristoranti: stando alle prime indiscrezioni, sembra che l'osteria Arcadia si sia attirata recensioni negative perché Pamela Veronese, in alcune occasioni, avrebbe dato "strategicamente" voti bassi ad altri concorrenti.

Ciò avrebbe scatenato la vendetta degli hater.

La comunicazione di TripAdvisor sulla sospensione della pubblicazione di nuove recensioni

TripAdvisor ha, dunque, comunicato la decisione della sospensione della pubblicazione di nuove recensioni sul profilo dell'osteria Arcadia, scrivendo in una nota che, a causa di un evento recente che ha attirato l'attenzione dei media causando l'afflusso di recensioni che non descrivono esperienze in prima persona, è stata temporaneamente sospesa la pubblicazione di nuove recensioni.

A luglio è capitato che il programma Quattro Ristoranti, condotto da Alessandro Borghese [VIDEO], sia stato criticato da uno dei concorrenti dello stesso, dopo che era andata in onda una puntata. A farlo era stato Daniele Bovolato, ristoratore della Gourmetteria di Padova.

Il precedente di Daniele Bovolato contro lo show di Alessandro Borghese

"Una causa contro Quattro Ristoranti? Assolutamente no, ma non ripeterei l'esperienza", ha detto Bovolato a luglio. "Si sono accaniti anche se da una parte lo potevo immaginare - ha continuato - Avevo chiesto di partecipare per mostrare il mio locale, a me non interessava vincere. Il programma un conto è vederlo in tv, un altro è esserci dentro. A parte le forzature che sono ovvie. Io non avevo bisogno di attirare la gente perché ho partecipato a Quattro Ristoranti, ma l’obiettivo era di fare vedere tutto, mostrarci.

Invece così non è stato, proprio perché c’è stata più la ricerca di difetti che un’attenta analisi". In quell'occasione Bovolato ha anche detto: "Io sono un imprenditore, per questo sono rimasto. Se fosse stato che gareggiavo per vincere mi ritiravo una volta capito l’andazzo, ma il mio obiettivo era assolutamente un altro, fare vedere come lavoriamo. Mi dispiace perché chi non ci conosce ha invece avuto una immagine travisata del locale".