Una terribile tragedia [VIDEO] si è verificata il 3 agosto 2018 nel nord est dell'Inghilterra, precisamente a Teesside. Un uomo di 30 anni, Ian Kettlewell, avrebbe infatti ucciso la sua compagna, Kelly Franklin, un anno più piccola di lui, con 30 coltellate, le quali non hanno lasciato scampo alla vittima. I fatti che stiamo esponendo risalgono, come detto, al 3 agosto scorso: ieri l'omicida è stato però ascoltato dalla Corte. I due, secondo quanto riportato dalla stampa britannica, in particolare dal quotidiano The Sun, stavano insieme da 12 anni.

La donna era anche madre di tre figli. Tra i due comunque sembra che le cose non andassero molto bene, e della loro situazione si erano interessati anche i servizi sociali, proprio per paura che i figli della donna, che hanno tra i 2 e i 10 anni, potessero essere trascurati.

Una vicenda burrascosa, che ha trovato, purtroppo, il suo triste epilogo, quando la donna si è rifiutata di avere un rapporto intimo con il compagno e con un'altra persona. L'uomo non ci ha visto più a quel punto e l'avrebbe colpita con dei fendenti mortali.

L'uomo aveva una relazione con un'altra donna

Negli ultimi tempi inoltre, pare che l'omicida avesse trovato una nuova compagna di 48 anni, la quale sarebbe stata una vecchia amica di infanzia dello stesso, e vicina di casa. I bambini della donna erano stati allontanati già una volta dall'uomo, in quanto quest'ultimo avrebbe osato giocare con loro con un fucile ad aria compressa, atteggiamento questo dichiarato molto pericoloso. Ian era ossessionato da tali strane attività [VIDEO] intime, e pare avesse una certa predisposizione per fornificazioni piuttosto spinte.

Il procuratore Jamie Hill ha dichiarato che l'uomo vivesse circondato da equipaggiamenti informatici, e passava la sua esistenza a bere e a giocare. Nonostante la vittima e il soggetto non vivessero più sotto lo stesso tetto, l'uomo aveva una ossessione profonda per Kelly, tanto da invitarla appunto allo strano appuntamento intimo. Alla donna, Kettlewell inviava anche messaggi ed insulti a mezzo social.

Kelly morta dissanguata

E' stata una morte atroce quella della Franklin. L'uomo l'ha infatti aggredita con violenza. E' la stessa Corte a spiegare che la donna è morta dissanguata. I fendenti l'hanno colpita sul collo ed in varie parti del corpo, provocandole gravissime ferite. I colpi hanno infatti forato i polmoni e rotto diverse costole. L'uomo ha ammesso di aver pugnalato a morte la donna, ma ha dichiarato di non ricordare esattamente cosa sia successo, e quindi ha negato di averla uccisa. Il processo continuerà nei prossimi mesi.