L'Antitrust ha multato le compagnie aeree Wizz Air e Ryanair per le regole che l'anno scorso hanno imposto sui bagagli a mano. L'Autorità ha cominciato a indagare sul fatto già da settembre 2018 quando le compagnie imposero un sovrapprezzo sui biglietti se il passeggero portava con sé un trolley, ora ha stabilito che queste regole costituiscono una pratica commerciale scorretta.

Antitrust multa RyanAir e Wizz Air

L'Antitrust ritiene che il consumatore finale viene così ingannato sul prezzo finale del biglietto, poiché il bagaglio a mano deve essere aggiunto solo alla fine della procedura di acquisto comportando così un sovrapprezzo. L'Authority ha così elevato una sanzione a Ryanair e Wizz Air pari rispettivamente a 3 milioni e 1 milione di euro.

Dal momento dell'elevazione della multa le compagnie aeree avranno sessanta giorni per comunicare quali sono le misure adottate per ottemperare a quanto richesto.

La comunicazione della divisione del bagaglio a mano dal prezzo del biglietto venne pubblicata da Ryanair nel settembre 2018, con effetto a partire da novembre 2018. Anche Wizz Air fece la stessa cosa, le due compagnie al momento accettano di imbarcare senza sovraprezzo solo una piccola valigetta da mettere sotto il sedile. Mentre se si paga di più sarà possibile portare con sé anche il trolley, da riporre della cappelliera. Dall'istruttoria dell'Antitrust è stato accertato che il trasporto del trolley è una abitudine del passeggero, in quanto ritenuto essenziale per il viaggio aereo.

Dunque il suo trasporto deve essere permesso senza alcun onere aggiuntivo. In sostanza, ricapitolando le motivazioni della sanzione, il prezzo del bagaglio a mano non può essere scorporato dal prezzo del biglietto.

Bagaglio a mano aggiunto al termine dell'acquisto

Il sovraprezzo stabilito dalle due compagnie low-cost parte dai 5 ai 25 euro in più per ogni persona con il bagaglio a mano. Le due imprese, inserendo questa clausola al termine dell'operazione di acquisto del biglietto, hanno di fatto proceduto a una pratica scorretta e non trasparente. Da qui deriva l'inganno per i passeggeri, il prezzo finale d'acquisto del biglietto aereo sarà inevitabilmente più alto di quello visto in partenza.

L'aggancio al bagaglio a mano, infatti, avviene dopo. In questo modo i siti di comparazione prezzi mostreranno come più convenienti Ryanair e Wizz Air rispetto alle altre compagnie, anche se non è così.