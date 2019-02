Annuncio

Una terribile notizia giunge direttamente dalla provincia di Caserta, precisamente dal piccolo comune di Parete, dove purtroppo si deve registrare il decesso di una giovane persona a causa di quello che è considerato oramai il male del secolo, il tumore. La vittima è la quarantaquattrenne Raffaella, moglie e madre di ben tre figli, che è stata stroncata dal cancro contro il quale stava combattendo con le unghie e con i denti da ormai più di due anni. Secondo quanto riferiscono i media locali, la sua tragica scomparsa ha fatto sprofondare nel più immenso del dolore tutta la comunità di Parete, a partire ovviamente dalla sua famiglia e da tutti i suoi parenti e amici.

Tragedia a Caserta: madre di tre figli muore per un tumore

Come già detto, il marito Luigi e i suoi tre giovani figli, Andrea, Luisa e Monica, dovranno adesso continuare la propria vita senza il sostegno della loro moglie e madre.

Il tumore, infatti, non le ha lasciato scampo e dopo la lunga battaglia affrontata, la coraggiosa donna si è dovuta arrendere di fronte alla forza della sua malattia. Nella giornata di giovedì 14 febbraio si sono celebrati i funerali presso la Chiesa di San Pietro Apostolo, ai quali hanno preso parte numerosi per dare un ultimo saluto alla giovane madre e dimostrare vicinanza ai suoi famigliari. A seguito della sua scomparsa, la notizia non ci ha messo molto a diffondersi per la città di Caserta, dove la donna era molto benvoluta ed è ricordata come una persona sempre sorridente e disponibile.

Episodio analogo nei giorni scorsi: Marco muore a 29 anni

Infatti, nelle ore immediatamente successive al suo decesso, sono apparsi tantissimi messaggi soprattutto sui social network, in cui tante persone che conoscevano Raffaella le hanno voluto dedicare dei post anche piuttosto commoventi e che permettono di comprendere il grande vuoto che la sua scomparsa ha causato.

Tuttavia il decesso della quarantaquattrenne Raffaella, è purtroppo soltanto l'ultimo degli episodi in cui una giovane persona perde la vita per un tumore. Nei giorni scorsi infatti, sempre in provincia di Caserta, precisamente tra Villaricca e Aversa, si è spento il ventinovenne Marco Calzolaio, stroncato anche lui da un cancro terribile che non gli ha lasciato scampo. L'uomo, fidanzato con Anna, sognava di portare all'altare la sua donna, ma purtroppo la malattia non gli ha permesso di coronare questo grande sogno.