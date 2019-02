Annuncio

E' una vicenda sicuramente curiosa quella che giunge dalla riviera romagnola, precisamente da San Mauro Mare, in provincia di Forlì - Cesena. Il tutto è accaduto domenica scorsa, il video però dell'episodio in questione è stato condiviso il 18 febbraio scorso sulla pagina Facebook "Romagnoli, popolo eletto". Nel frame, ripreso da un abitante del posto da sopra una palazzina, si vedono due soggetti, un uomo e una donna, che si sono lanciati in un appassionante rapporto intimo. La spiaggia era ovviamente deserta, e tra l'altro i due avevano deciso di nascondersi dietro delle dune di sabbia, create appositamente dai titolari degli stabilimenti balneari per proteggere i lidi dalle mareggiate.

Domenica le temperature erano alte

Probabilmente la coppia ha approfittato della bellissima giornata di sole, per concedersi qualche momento a luci rosse in spiaggia.

Solitamente, infatti, siamo abituati a sentire episodi del genere durante la bella stagione. I due ignari innamorati però, domenica scorsa, non hanno preso in considerazione il fatto che in giro ci poteva essere qualcuno. E infatti, come detto, sono stati ripresi con un cellulare. Dalla data della sua pubblicazione il video sta letteralmente spopolando, e non è detto che non sia finito già nelle mani degli inquirenti, che potrebbero identificare i due e denunciarli per atti osceni in luogo pubblico. Ovviamente dei focosi amanti non si conoscono le generalità, la stampa locale riferisce che sono due giovani sulla trentina. Non sarà sicuramente impresa semplice risalire alla loro identità, ma si sa, in tempi di social network, tutto è possibile.

Il Presidente di 'Grandi Spiagge' commenta l'accaduto

Sulla vicenda ovviamente ci sono stati anche dei commenti piuttosto ironici da parte degli internauti, sorpresi anche loro del video pubblicato sulla pagine social. E' Alessandro Nicoletti, presidente del consorzio "Grandi Spiagge" e assistente bagnanti, a riferire sulle pagine del quotidiano Il Resto del Carlino, che l'aria primaverile ha provocato irresistibili affetti amorosi. E poi conclude così il suo commento: "La stagione balneare in questo modo inizia sotto i migliori auspici e sotto una buona stella, o meglio un bel sole che fa presagire un’estate rovente in tutti i sensi". Ovviamente si resta in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda, che sicuramente continuerà a far parlare ancora di se.