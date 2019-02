Annuncio

Un brutto fatto di cronaca si è verificato questa mattina, intorno a mezzogiorno, a Munari di Crema, in provincia di Cremona, dove una giovane ragazza di 14 anni è precipitata da una finestra di un liceo artistico. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, e stanno indagando per ricostruire esattamente quanto accaduto. Stando alle prime indiscrezioni, la ragazza sarebbe precipitata da una delle finestre dei bagni, compiendo un volo di circa 8 metri. I soccorritori sono immediatamente arrivati sul posto, e viste le gravissime condizioni in cui versava la giovane, si è deciso di trasportarla con un'eliambulanza all'ospedale San Raffaele di Milano. Le generalità della 14enne non sono state ovviamente diffuse per motivi di privacy. La stessa sta comunque bene e non sarebbe in pericolo di vita.

Insegnanti e compagni di classe sconvolti

Del fatto sono stati avvisati ovviamente i familiari, che sono rimasti scioccati per quanto accaduto. I Carabinieri, insieme ai colleghi della Polizia di Stato, hanno eseguito i rilievo del caso sul posto, cercando di capire cosa sia successo. Lo ricordiamo: attualmente il motivo per cui la ragazza avrebbe deciso di farla finita non è ancora noto. Sconvolti sono anche i compagni di classe e gli stessi insegnanti della Scuola. La testata giornalistica TPI, riporta anche la notizia che la Procura di Cremona ha aperto un fascicolo di indagine. Quella che sembrava una tranquilla mattina, si è all'improvviso trasformata in un vero e proprio incubo. Nessuno infatti credeva che la giovane potesse compiere un gesto del genere. La vittima è precipitata a forte velocità sull'asfalto sottostante, e per questo è rimasta ferita in modo grave.

Sono stati gli insegnanti a chiamare i soccorsi

A chiamare i soccorritori sono stati proprio gli stessi insegnanti, che nel giro di pochi minuti, come su detto, sono arrivati a scuola. Non è inoltre il primo episodio del genere che si verifica nel nostro Paese. Qualche settimana fa, ad esempio, una ragazza di origini australiane si è lanciata da una finestra a Roma, precisamente in Via Pomezia. La giovane nei mesi precedenti aveva denunciato di aver subito abusi sessuali. Al momento del dramma si trovava a casa di un'amica. E il 12 febbraio scorso, a Sondrio, una 11enne è precipitata durante un corso di arrampicata della scuola: la ragazza, anche in quell'occasione, fu trasportata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia.