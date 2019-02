Annuncio

Per chi fosse ancora scettico sulle capacità cognitive dei cani e degli animali in generale, la vicenda accaduta in provincia di Napoli probabilmente potrebbe aiutare a far cambiare idea. Già, perché proprio un cagnolino è stato il primo a rendersi conto che in quel palazzo qualcosa non andava e ha cominciato ad allarmare tutti sul possibile pericolo. Assieme a lui, una nonna, che ascoltato il suo animale domestico, si è resa conto del crollo che sarebbe avvenuto di lì a poco ad Afragola, in via Gramsci.

Così, secondo quanto riferisce il sito Today.it, grazie a tutto ciò, il crollo avvenuto nella mattinata di venerdì 1° febbraio non ha registrato alcuna vittima. Sarebbe potuta diventare una vera strage, anche perché all'interno di quel palazzo vivevano diverse famiglie, tra cui otto bambini.

Tutti sono riusciti a fuggire proprio poco prima che iniziasse a crollare la struttura.

Sfiorata la tragedia a Napoli: crolla un palazzo, il cane allarma tutti e fa evacuare lo stabile

I protagonisti assoluti della giornata sono senza dubbio un cane e la signora anziana dunque, che hanno convinto tutti i residenti ad evacuare lo stabile prima che fosse troppo tardi. Il tutto sarebbe cominciato a partire dalla notte precedente, quando il cagnolino della signora aveva cominciato ad abbaiare insistentemente. Un gesto molto insolito, visto che non era sua abitudine farlo, tanto da attirare l'attenzione dei residenti, che poco dopo si sono accorti della caduta di diversi calcinacci. Così, trascorsa la notte, nella mattinata di venerdì, gli abitanti dello stabile si erano resi conto che quelle crepe stavano diventando sempre più evidenti e che non potevano essere sottovalutate.

Con la caduta di altre pietre dal palazzo, quindi, ha preso in mano la situazione l'anziana signora che ha spinto tutti ad andare via.

Napoli: a causare il crollo potrebbero essere state le abbondanti piogge degli ultimi giorni

L'anziana donna, infatti, aveva vissuto il terribile terremoto degli anni '80 e conosceva bene quel tipo di crepe a cosa avrebbero potuto portare. Da lì a poco l'evacuazione di tutti e dopo meno di mezz'ora il palazzo è venuto giù tutto. Sul posto dell'incidente si è poi recato anche il sindaco di Afragola, Claudio Grillo, per accertarsi che non ci fossero vittime. Secondo i racconti degli abitanti e dalle prime ricostruzioni, al di sotto della struttura crollata, è presente una cavità e dunque le incessanti piogge degli ultimi giorni potrebbero aver provocato l'apertura della voragine. Fortunatamente, però, grazie al cagnolino e alla nonna è stato possibile evitare la tragedia.