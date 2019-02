Annuncio

Annuncio

È stata davvero una bruttissima avventura quella accaduta a un ‘trail runner’ americano. L’uomo stava praticando il suo sport preferito correndo su un’altura delle Rocky Mountains, nello Stato del Colorado, e si è trovato faccia a faccia con un puma, felino tipico di quella zona e tendenzialmente pericoloso. Il runner ha riferito ai soccorritori di aver udito qualcosa correre alle sue spalle e di aver avuto l’impressione di essere inseguito. Mentre si stava girando per rendersi conto di cosa si potesse trattare, un grosso felino gli è saltato addosso gettandolo a terra ed iniziando a mordergli la faccia e il polso.

È stata un’aggressione in piena regola: l’uomo ha fatto tutto il possibile per difendersi, lottando a mani nude con l’animale fino a strangolarlo.

L’aggressione dell'animale probabilmente causata dalla corsa dell’uomo

Il grave incidente è stato ricostruito dal 'CPW - Colorado State Parks and Wildlife Service'.

Advertisement

Come dicono gli esperti di comportamenti animali, probabilmente è stata la corsa dell’uomo ad aver risvegliato l’istinto di caccia del puma; l'animale ha visto correre il ‘trail runner’ e lo ha considerato come una possibile preda. Ecco perché il grosso felino – che solitamente si limita a vivere isolato e a cacciare piccoli animali selvatici - ha preso la decisione di inseguire l’uomo fino ad aggredirlo. Come riferito dalle autorità locali, nello scontro con il puma l’uomo, di cui non è stato fornito il nome, è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'attacco di un puma ad un essere umano non è un evento frequente

Secondo quanto riporta il quotidiano locale ‘The Coloradoan’,l’uomo è riuscito a chiedere aiuto nostante diverse serie ferite ed ha rivevuto i primi soccorsi.

Advertisement

La carcassa del puma è rimasta sul luogo dell’aggressione; le notizie riportano che si tratta di un animale di 36 chili di peso. Come dichiarato da Ty Petersburg, funzionario del ‘Colorado State Parks and Wildlife Service’, gli attacchi rivolti all’essere umano da parte di animali selvatici sono avvenimenti molto rari. In tutti gli Stati Uniti, ad esempio, negli ultimi 100 anni, sono state meno di venti le persone uccise durante un’aggressione da parte di un puma. Nello Stato del Colorado – dove si trovano le Rocky Mountains, luogo dell’ultimo agguato allo sfortunato runner - nel periodo che va dal 1990 a oggi, sono tre le vittime dei puma e sedici le persone ferite.