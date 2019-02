Annuncio

Lo ha colpito con tre coltellate, dopo una breve discussione vicino a una farmacia nel quartiere di Santa Maria di Pisa, a Sassari. Uno dei fendenti ha sfiorato la milza, senza però fortunatamente provocare danni. In manette, con la pesante accusa di tentato omicidio, è finito Salvatore Pirastu. Un giovane sassarese di 32 anni, volto conosciuto alle forze dell’ordine, che la scorsa mattina è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari. La vittima, Stefano Sedda, 34enne anche lui originario di Sassari, dopo i fendenti è crollato per terra. Ma è stato immediatamente soccorso da alcuni presenti, che hanno chiamato un’ambulanza del 118. I medici hanno prestato le prime cure, poi il giovane – in codice rosso - è stato immediatamente portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sassari.

Dove poi è stato ricoverato nel reparto di chirurgia, per poi essere operato con urgenza. I medici del nosocomio sassarese mantengono ancora la prognosi riservata. Anche se l’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita. I fendenti infatti non avrebbero toccato gli organi interni. Anche se una delle tre coltellate avrebbe sfiorato la milza. L’aggressore, Salvatore Pirastu – dopo tutte le verifiche di rito – è stato accompagnato in una cella del carcere sassarese di Bancali. Dove è stato raggiunto dal suo avvocato – Marco Palmieri – che lo dovrà difendere dalla pesante accusa di tentato omicidio. Dalle prime indagini effettuate dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Sassari, sembrerebbe che tra i due – qualche giorno prima - ci fossero state delle discussioni. Le indagini degli investigatori sono ancora comunque in corso.

Aggredito all’improvviso

L’increscioso episodio è accaduto la scorsa mattina nel quartiere sassarese di Santa Maria di Pisa. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli uomini della Squadra Mobile – coordinati dal primo dirigente Dario Mongiovì – intervenuti insieme ai colleghi della Squadra Volanti, l’aggressione è stata improvvisa e inaspettata. Stefano Sedda, infatti, stava aspettando la compagna che stava ritirando alcuni medicinali dalla farmacia del quartiere Santa Maria. Quando improvvisamente ha fatto la sua comparsa Salvatore Pirastu che – avendo notato il rivale – si sarebbe avvicinato a lui con un atteggiamento alquanto minaccioso. I due avrebbero iniziato a discutere animatamente per diversi minuti.

Fino a quando poi dalle tasche del Pirastu sarebbe spuntato un coltello. Con il quale l’uomo avrebbe colpito Sedda per ben tre volte. Colpi inferti con violenza che hanno fatto accasciare l’uomo, vivo per miracolo. I fendenti infatti – fortunatamente – non hanno colpito gli organi vitali. Anche se uno di questi avrebbe sfiorato la milza, evitandola per pura fortuna. La lama del coltello infatti era abbastanza lunga e il giubbotto della vittima ha attutito i colpi. Nel frattempo Pirastru aveva già fatto perdere le sue tracce, sparendo nel nulla.

I soccorsi

La prima persona che ha aiutato il 34 enne è stata la sua compagna. Che ha immediatamente chiesto cosa fosse successo e ha subito chiamato i soccorsi. Velocissimo l’intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118, così come quello degli uomini della Squadra Volanti e della Mobile della Polizia. L’aggressore però aveva già fatto perdere le sue tracce. Anche se – dalle numerose testimonianze e dalle telecamere di sicurezza – gli inquirenti hanno subito dato un volto al giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine. I poliziotti sono andati immediatamente nella sua abitazione, senza però trovarlo. E così hanno pensato che si potesse essere nascosto a casa della sua fidanzata. Per questo sono andati a cercarlo lì e – come sono arrivati – hanno subito capito che avevano fatto la mossa giusta. La compagna infatti non voleva fare entrare gli agenti in casa. Diceva che era da sola e non aveva niente da dire. I poliziotti alla fine l’hanno convinta ad aprire e hanno trovato Salvatore Pirastu in cucina. Era rannicchiato sotto un mobile. A quel punto gli agenti hanno stretto le manette ai polsi al giovane e l’hanno portato in Questura per tutti gli accertamenti di rito.