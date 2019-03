Annuncio

Un violentissimo tornado si è abbattuto su Beauregard, una piccola comunità situata non molto lontana da Montgomery, la capitale dell'Alabama. L'allerta meteo, in seguito alla portata della violenta furia del ciclone, è stata estesa anche ad altri Stati americani: Georgia, Florida e South Carolina.

Bilancio dei morti e dei feriti del tornado

Ad ora, si contano almeno 23 morti e sembra che tra le vittime ci siano anche due bambini piccoli - all'incirca di sei anni. Inoltre sono diversi i feriti rimasti colpiti dal tornado che si è scagliato contro l'Alabama ieri pomeriggio. Numerosissimi i danni riscontrati ad abitazioni prefabbricate, ad alberi, ad attività commerciali e a molto altro.

Come ha spiegato alle emittenti locali il coroner della contea di Lee, Bill Harris, l'uragano è stato distruttivo e finora non si era mai vista "una situazione del genere".

La violenza del tornado è stata tale da spingere il National Weather Service di Birmingham - Alabama - a estendere l'emergenza meteo. Inoltre, sempre in base a quanto riportato dal National Weather Service, sembra che si possano verificare altri casi in questo periodo. Probabilmente, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente - così come ha affermato lo sceriffo della contea di Lee, Jay Jones - poiché non si è ancora del tutto a conoscenza degli effettivi danni riportati. Molte persone, infatti, risultano essere ancora disperse tra le macerie e gli alberi sradicati dal violentissimo tornado e, alcune di loro, probabilmente sono gravemente ferite. Le ricerche continuano, mentre diverse aree risultano del tutto inagibili.

Donald Trump e il suo messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime del tornado

In un post su twitter, il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza alle vittime dell'uragano in Alabama. Inoltre, ha messo in allerta tutti sulla situazione meteo attuale, poiché potrebbero verificarsi altri casi simili in questo periodo. L'incubo, infatti, per gli abitanti dell'Alabama, sembra non essere finito e c'è ancora molto lavoro da svolgere per poter trovare tutti i dispersi.

"Alle fantastiche persone dell'Alabama e delle aree circostanti: per favore state attenti e mettetevi in salvo. I tornado e le tempeste sono stati davvero molto violenti e potrebbero essercene altri in arrivo.

Alle famiglie e agli amici delle vittime e a tutti i feriti, che Dio vi benedica!". Così il presidente Donald Trump ha dimostrato il suo dispiacere per l'accaduto agli abitanti dell'Alabama.