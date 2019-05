Dopo solo un weekend dalla sua uscita, Avengers: Endgame è diventato uno dei film di maggior successo mai usciti con incassi da record. Le emozioni suscitate agli spettatori hanno superato le aspettative. In Cina ad esempio, primo Paese a proiettare il film Disney/Marvel Studios, una ragazza ha pianto per tutta la durata della premiere di ben tre ore, arrivando addirittura ad accusare un vero e proprio malore. Fortunatamente immediato è stato il trasporto all'ospedale più vicino.

Piange per tutta la durata di Avengers:Endgame

Avengers:Endgame deve proprio aver conquistato il cuore di Xiao Li, una ragazza cinese di 21 anni che ha assistito alla visione del film nella città di Ningbo.

Pubblicità

La donna si è emozionata moltissimo durante le tre ore di riproduzione nella sala cinematografica, tanto da piangere per tutto il tempo. Purtroppo però a causa delle lunghe ore di pianto, è stata colta da un malore improvviso che ha costretto i presenti ad avvertire i soccorsi. Una volta trasportata nella struttura ospedaliera più vicina, quella di Mingzhou, i medici hanno detto che Xiao Li aveva difficoltà respiratorie e che le sue mani non potevano smettere di intrecciarsi. Guardando i sintomi avvertiti dalla ragazza, i dottori hanno pensato che avesse pianto troppo e che ciò ha portato ad una mancanza di ossigeno nel suo corpo.

La BJ News ha poi pubblicato un video che mostra la 21enne al'interno dell'ospedale. Fatto sta che lei non è stata comunque l'unica ad emozionarsi alla vista di Avengers:Endgme, ma sono stati molti gli spettatori che hanno gradito lo spettacolo. Uno è addirittura stato picchiato dopo aver rivelato al pubblico fuori dal cinema la trama del film.

Avengers:Endgame, uno dei maggiori film di successo

Avengers: Endgame è il sequel di Avengers: Infinity War. Il film, diretto dai Russo Brothers, ha ottenuto un posto importante nella storia della cinematografia, già dopo pochi giorni dalla sua uscita.

Pubblicità

Il film si è infatti aggiudicato una gran platea di spettatori e conseguentemente di incassi. Solo dopo pochi giorni dalla sua uscita ha già incassato 1,2 miliardi di dollari, aggiudicandosi un record nel mondo e doppiando il guadagno del capitolo precedente uscito circa un anno fa.

In Italia è il film internazionale più visto di sempre e in cinque giorni ha incassato ben 17.434.195 euro. Il guadagno è stato invece di 350 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada, mentre il precedente esordì negli stessi due Stati con 258 milioni.

Nel nostro Bel Paese, rimane imbattibile il record ottenuto con Quo vado? di Checco Zalone, che nel corso del 2016 produsse più di 22 milioni in soli tre giorni.