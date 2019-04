Un giocatore di Camporosso (Imperia) ha messo a segno una vincita di ben 100mila euro al Superenalotto. L'uomo o la donna che ha vinto, però, non ne è ancora consapevole. La tabaccheria dove è avvenuta la giocata ha così deciso di mettere un annuncio all'ingresso del locale, invitando tutti gli interessati a controllare per bene le schedine. In particolar modo, il premio è stato ottenuto attraverso una giocata al concorso 'Pasqua 100x100'. Il fortunato vincitore, però, potrebbe aver strappato e buttato il biglietto vincente, non consapevole di quanto accaduto.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il paese e molti sono i giocatori che stanno cercando di controllare se la schedina vincente sia proprio la loro.

L'annuncio della tabaccheria di Camporosso

Concetta Scappatura, la titolare della ricevitoria dove è avvenuta la giocata vincente, è stata informata da Sisal dell'avvenuta vittoria e del fatto che non si sia ancora presentato nessuno a riscuotere la somma. La donna ha così appeso un annuncio nella sua ricevitoria di Camporosso, invitando tutti coloro che hanno partecipato al concorso Pasqua 100x100 a controllare le loro schedine: 'Attenzione, controllate le schedine del Superenalotto del 10 aprile 2019. Uno di voi ha vinto 100 mila euro, ma non lo sa', così recita l'annuncio appeso all'ingresso della tabaccheria di Concetta.

Il vincitore potrebbe aver gettato la schedina

Sono ormai passati otto giorni dall'avvenuta vincita e nessuno pare essersi presentato per riscattare il montepremi ottenuto grazie alla giocata. Il rischio che il biglietto fortunato possa essere stato gettato si fa sempre più plausibile con il passare dei giorni. Da chiarire che i numeri giocati attraverso il Superenalotto non c'entrano nulla con la vittoria. Il concorso Pasqua 100x100 prevede infatti l'estrazione di 100 premi da 100mila euro in base ad un codice alfanumerico univoco riportato sulla ricevuta di gioco riportata su qualsiasi giocata Superenalotto con Superstar.

Quello che il giocatore deve andare dunque a controllare è proprio il codice e non i numeri giocati.

Il proprietario del biglietto giocato nella ricevitoria di Camporosso potrebbe dunque non essere consapevole di questo nuovo concorso e non aver controllato l'estrazione del codice della ricevuta. In questo caso è presente anche il rischio che il biglietto vincente sia stato gettato perché considerato perdente. Per scoprire se qualcuno si presenterà alla ricevitoria con la ricevuta fortunata non resta che attendere.

Sicuramente tutti i cittadini del posto stanno cercando di recuperare le schedine del 20 aprile per verificare il codice.