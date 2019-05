Una terribile tragedia si è verificata lunedì sera nel Queensland, nell'Australia Orientale, precisamente sull'autostrada Bunya, vicino la città di Kumbia. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, in particolare dal quotidiano britannico Daily Mail che ha riportato questa triste notizia sulle sue pagine online, in un brutto incidente stradale hanno perso la vita una donna di 35 anni, Charmaine McLeod, e i suoi 4 figli piccoli.

A quanto pare il sinistro si è verificato mentre l'auto sulla quale viaggiavano cercava di sorpassare un tir, quando all'improvviso sulla carreggiata è spuntato un'altro camion. Purtroppo l'impatto tra i due veicoli è stato devastante: l'automobile guidata dalla donna si è ridotta ad un ammasso di lamiere, il camion è andato anch'esso danneggiato, e quanto pare l'autista è riuscito anche a fuggire, almeno così riporta sempre il quotidiano britannico.

Tutti morti quasi sul colpo

I figli della McLeod avevano tutti un'età compresa tra i sei e i due anni ed erano seduti sul sedile posteriore della macchina. Uno di loro è morto mentre una delle numerose ambulanze intervenute sul posto lo trasportava in ospedale. Per le vittime sono state troppo gravi le lesioni e i traumi riportati nel violento impatto. Sul luogo del fatto di cronaca è intervenuta anche la Polizia federale australiana: gli inquirenti hanno dichiarato di non aver mai visto un incidente così spaventoso.

Sulla tragedia ovviamente è stata aperta un'indagine, questo in modo da chiarire le cause del sinistro. La famiglia della donna è rimasta sconvolta quando è giunta la terribile notizia. I cinque viaggiavano, come detto, sull'autostrada Bunya, ma non è dato sapere dove fossero diretti. Sui social sono comparsi tantissimi messaggi di cordoglio e tutti si chiedono come sia stato possibile che si sia verificata una tragedia simile.

I vicini: 'Erano una famiglia amichevole'

Al Daily Mail anche alcuni vicini hanno rilasciato alcune dichiarazioni e hanno parlato della famiglia McLeod dichiarando che tutti loro erano amichevoli.

Addirittura ,uno dei vicini falciava regolarmente il prato della villetta in cui vivevano. Charmaine, sempre secondo il racconto del vicinato, era una madre davvero amorevole. L'autista del camion, comunque, sarebbe stato rintracciato poco dopo l'incidente e portato in ospedale per le ferite riportate: il mezzo pesante avrebbe anche preso fuoco, almeno così fanno sapere gli inquirenti. La Kawungan State School di Hervey Bay, che era frequentata da alcuni figli della donna, ha postato il suo messaggio di cordoglio sulle sue pagine Facebook: tutto il personale scolastico è rimasto profondamente addolorato dall'improvvisa scomparsa dei bimbi e della povera mamma.