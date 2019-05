Una terribile tragedia si è consumata domenica pomeriggio in Brasile, precisamente nella città di Belém, capitale dello stato amazzonico del Parà. Secondo quanto riportato da "Independent", pare che un commando composto da sette uomini armati di tutto punto e mascherati abbia fatto irruzione nel bar Wanda's mentre era in corso una festa.

Il locale era stracolmo di avventori, e quando i killer hanno cominciato a sparare si è scatenato il putiferio. Alcuni dei clienti sono riusciti a mettersi in salvo fuggendo nel retro dell'attività commerciale, mentre purtroppo almeno 11 clienti non ce l'hanno fatta, perdendo la vita a causa di questo assurdo massacro: le vittime sono cinque donne e sei uomini.

C'è anche un altro ferito

Inoltre ci sarebbe un'altra persona rimasta ferita, ovvero il titolare del bar in cui è avvenuto l'agguato.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che una giornata di allegria e spensieratezza potesse all'improvviso trasformarsi in un vero e proprio dramma che ha segnato tutto il Paese. Sul posto, nei momenti immediatamente successivi all'assalto, sono giunti i soccorsi e ovviamente la polizia brasiliana che ha eseguito tutti i rilievi del caso. Un fascicolo di indagine è stato già aperto dall'autorità giudiziaria.

Al momento non sono ancora ben noti i motivi che hanno spinto gli aguzzini ad entrare in azione, anche se gli inquirenti hanno riferito che il locale Wanda's sarebbe al centro di un importante giro di spaccio di sostanze stupefacenti.

Non si esclude, dunque, che chi ha aperto il fuoco l'abbia fatto per una sorta di regolamento di conti.

Un funzionario del Ministero di Pubblica Sicurezza brasiliano, Ualame Machado, ha confermato che diverse persone si sono salvate mettendosi al riparo dagli spari e fuggendo nella parte posteriore dell'edificio.

Indagini in corso

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa terribile vicenda.

Purtroppo non è la prima volta che accade un episodio simile, e molto probabilmente non sarà neanche l'ultima. Chi si trovava nel locale certamente non potrà mai dimenticare quei momenti drammatici: secondo la testata giornalistica online "Leggo", le arme utilizzate dal commando sarebbero state delle pistole. Quasi tutte le vittime sarebbero state colpite alla testa, morendo sul colpo. Inevitabilmente, al momento dell'agguato si sono vissuti attimi di panico e paura.