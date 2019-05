Quella che arriva dalla Germania, precisamente da Malchow, è una storia a dir poco terribile, e che ha sconvolto tutto il Paese. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, in particolare il quotidiano britannico Mirror, che cita fonti locali, un uomo, le cui generalità non sono state diffuse, avrebbe promesso alla sua compagna di sposarlo, in cambio la donna doveva concedergli le sue bimbe. Le piccole avrebbero uno e quattro anni. La donna quindi, che era profondamente innamorata dell'uomo, avrebbe detto di si, piegandosi alle richieste del soggetto.

Germania, una madre al suo compagno, 'Se mi stupri le mie bambine ti sposo': un arresto

La Polizia tedesca ha preso in mano subito il caso, e ha arrestato il molestatore, dopo aver chiarito i fatti. Adesso anche la madre rischia grosso, e potrebbe subire una condanna per complicità, questo perché le violenze sarebbero avvenute sotto il suo consenso.

L'uomo aveva precedenti penali

Il compagno della donna, che ha 34 anni, sarebbe stato già conosciuto alle Forze dell'Ordine teutoniche, in quanto avrebbe anche dei precedenti penali, i quali riguardavano sempre casi di violenza a sfondo sessuale.

In particolare, riferisce la testata giornalistica on-line, Leggo, il soggetto avrebbe abusato anche di sua figlia in passato. Quindi il reato a questo punto sarebbe stato addirittura reiterato. Il 34enne non si è fatto problemi a chiedere alla donna di abusare delle due bimbe, ma la stessa, secondo chi indaga, avrebbe fatto poco per impedire che il dramma si consumasse. I due si sarebbero conosciuti in una chat di incontri, e dopo aver cominciato a frequentarsi alla donna è venuta in mente l'idea di mettere su famiglia con il 34enne. Poi lui ha chiesto di sposarla, e precisamente da quel momento sarebbero cominciate le richieste di abuso.

Bimbe preparate di tutto punto per accogliere il molestatore

Questa vicenda ha particolari davvero inquietanti. Infatti, sempre secondo quanto si legge dai media che hanno riportato la notizia, le due piccole vittime degli abusi venivano anche preparate di tutto punto dalla loro mamma, questo per fare in modo di presentarle in maniera carina al loro stupratore. La vicenda ha destato sconcerto in tutta la Germania, e tutti si sono chiesti come sia stato possibile che una madre potesse permettere l'abuso della sue bambine.

Il tutto adesso dovrà essere chiarito dagli inquirenti, i quali vogliono vederci chiaro, ed assicurare alla giustizia anche altri eventuali responsabili. Sicuramente nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori particolari su questa bruttissima vicenda, l'ennesima che vede come protagoniste e vittime allo stesso tempo due piccole creature.