In una cittadina della Germania, più precisamente a Plauen, un uomo disabile è stato fermato dalla Polizia e multato perché guidava la sua carrozzina elettrica in stato di ebbrezza. Ad avvisare le forze dell'ordine che qualcosa non andava è stato un passante, il quale si era reso conto che l'uomo stava dando in escandescenza per aver terminato la batteria elettrica del mezzo.

Il disabile, che è stato subito sottoposto all'alcol test, aveva un tasso etilico cinque volte superiore al limite consentito, ed ovvero di 2,5 g/litri.

Per questo, essendo la guida in stato di ebbrezza un reato molto grave in Germania, l'uomo è stato multato e costretto a pagare una sanzione pecuniaria salatissima. Qualora decidesse di non pagarla e di presentare un ricorso, inoltre l'uomo potrebbe finire anche in galera.

Il curioso fatto

Ieri pomeriggio, un uomo disabile, in Germania, è stato fermato e soccorso dalla Polizia poiché la sua carrozzina elettrica non funzionava più e per questo non riusciva a tornare presso la sua abitazione. Un passante, una volta resosi conto delle difficoltà in cui si trovava il povero uomo, che imprecava, ha deciso di aiutarlo chiamando le forze dell'ordine.

Queste, subito intervenute, a loro volta hanno pensato di chiamare un'ambulanza, ma dopo pochi secondi, rendendosi conto che l'uomo era visibilmente " provato" hanno deciso di sottoporlo ad un ulteriore controllo e di richiedere l'alcol test.

A seguito di questo controllo è avvenuta la fatidica scoperta: l'uomo era visibilmente agitato poiché era ubriaco alla guida, e aveva nel sangue un tasso alcolemico molto alto rispetto al massimo consentito di 0,5 g/litro.

Il disabile è stato multato

L'uomo, che così guidava la sua carrozzina elettrica in un evidente stato confusionario, è stato multato dalla polizia e dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza. In Germania, questo è un reato molto grave che viene punito in maniera molto dura dalla Legge: infatti, innanzitutto vengono applicate le stesse sanzioni di chi guida un'automobile (e quindi per questo uomo " sfortunato" è stato applicato lo stesso processo, nonostante appunto l'uomo guidasse la sua carrozzina elettrica), ed inoltre oltre ad una sanzione pecuniaria, già molto salata, l'uomo potrebbe addirittura finire in galera, qualora si rifiutasse di pagare la multa e presentasse un ricorso.

La notizia, subito diffusasi su web ha destato clamore, ma anche polemiche. Alcuni cittadini si sono infatti chiesti, come mai anche in Italia non vi siano delle leggi così severe per chi guida con molto alcol nel sangue. Oggi, purtroppo, soprattutto nel week end, la maggior parte degli incidenti stradali, vengono causati proprio dalla guida in stato in ebbrezza.