Un bruttissimo sinistro stradale si è verificato questa mattina sulla A4, in provincia di Gorizia, tra le località di Villesse e Redipuglia, in direzione Trieste. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, un'auto è finita sotto un tir che in quel momento era parcheggiato in una piazzola di sosta.

Le cause dell'incidente attualmente non sono state ancora rese note, così come i nomi delle due vittime. Per loro, purtroppo, non c'è stato niente da fare: sono morte sul colpo. La vettura è andata letteralmente ad incastrarsi sotto il camion, riducendosi ad un ammasso di lamiere. Sul posto sono intervenuti gli addetti di Autovie Venete e i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalla vettura i corpi dei due passeggeri. Il tratto stradale in questione è stato chiuso al traffico, ma la situazione dovrebbe tornare presto alla normalità.

Impatto fatale

Come anticipato in precedenza, in questa fase non risulta ancora chiaro cosa sia accaduto e come sia stato possibile che la macchina sia andata a schiantarsi contro un automezzo parcheggiato. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della Polstrada che hanno proceduto a tutti i rilievi del caso. Sarà compito loro avviare le indagini per far luce sulla dinamica dei fatti.

Erano circa le 7:30 di questa mattina quando si è verificato il drammatico impatto e, come informa la testata giornalistica locale online "Udine Today", in quegli attimi sul tratto autostradale in questione non c'erano lavori in corso e il traffico risultava piuttosto scorrevole.

Tutto nella normalità, insomma, quando all'improvviso c'è stato lo schianto. Le operazioni per rimuovere la macchina dal pianale del camion sono state complesse. I sanitari del 118, giunti anch'essi sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due vittime.

Lunghe code

L'incidente ha provocato anche alcuni disagi alla circolazione, infatti alle ore 9:00 si registravano lunghe code tra Villesse e Palmanova. Anche nei pressi di San Donà di Piave e Portogruaro sono stati segnalati intensi rallentamenti.

Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questa triste vicenda.

L'episodio avvenuto questa mattina ricorda quanto accaduto il 14 maggio a Reggio Calabria, dove una 24enne è rimasta vittima di un altro incidente stradale. La giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua vettura e si sarebbe andata a schiantare contro un guard-rail. La macchina ha sfondato la barriera di protezione ed è finita in una scarpata.

Per la vittima non c'è stato nulla da fare, essendo morta sul colpo.